Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruСборная Бельгии отправилась в Санкт-Петербург на матч с Россией

Россия — Бельгия
1 – 4
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Сборная Бельгии взяла курс на Санкт-Петербург, где состоится матч квалификации к Евро-2020 против России. Об этом «красные дьяволы» объявили на своей странице в «Твиттере». Встреча между Россией и Бельгией состоится в субботу, 16 ноября, на стадионе «Газпром-Арена».
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