Футбол

REGNUMREGNUMСборная Бельгии разгромила Сан-Марино и вышла на Евро-2020

Бельгия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Ромелу Лукаку
28′
Насер Шадли
31′
Кристиан Бролли
35′
Ромелу Лукаку
41′
Тоби Алдервейрелд
43′
Юри Тилеманс
45′+1′
46′
Маттиа Джарди
Хосе Хирш
46′
Филиппо Берарди
Алессандро Голинуччи
Дрис Мертенс
51′
Дрис Мертенс
Яри Версхарен
63′
Эден Азар
Янник Феррейра-Карраско
63′
Ромелу Лукаку
Кристиан Бентеке
76′
78′
Андреа Грандони
Лоренцо Лунадеи
Кристиан Бентеке
79′
82′
Марчелло Муларони
Яри Версхарен
84′
Тимоти Кастань
90′
90′+1′
Давид Симончини
Сборная Бельгии одержала победу над командой Сан-Марино в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 9:0.
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