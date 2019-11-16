Футбол

КоммерсантъКоммерсантъРоссия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу. Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Россияне потеряли шансы на первое место в группе I. Бельгийцы стали победителями группы.
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