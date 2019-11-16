Сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу. Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Россияне потеряли шансы на первое место в группе I. Бельгийцы стали победителями группы.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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