Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСборная Бельгии пропускала в отборе Евро-2020 только от России

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Сборная Бельгии пропустила второй мяч в отборочном цикле Евро-2020. Ворота Тибо Куртуа поразил защитник сборной России Георгий Джикия. Георгий Джикия забил единственный мяч нашей сборной в сегодняшней встрече.
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Сборная Бельгии пропускала в отборе Евро-2020 только от России

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