Футбол
Спорт-ЭкспрессРоссия — Бельгия: Эден Азар забил второй гол
Нападающий сборной Бельгии Эден Азар забил гол в ворота России. Он сделал счет в матче — 2:0 в пользу бельгийцев. После подачи с правого фланга Ромелу Лукаку сделал скидку головой на линию штрафной, и никто не успел накрыть капитана бельгийцев.
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