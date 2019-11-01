Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРоссия — Бельгия: Эден Азар забил второй гол

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар забил гол в ворота России. Он сделал счет в матче — 2:0 в пользу бельгийцев. После подачи с правого фланга Ромелу Лукаку сделал скидку головой на линию штрафной, и никто не успел накрыть капитана бельгийцев.
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Российский спортивный телеканал, специализирующийся на показе матчей Чемпионата России по футболу, а также передач собственного производства. Был запущен 17 марта 2006 года под названием «НТВ-Плюс Наш футбол». С 20 июля 2012 по 31 августа 2015 года владельцем канала являлась ООО «ЛИГА-ТВ». С 12 июля 2013 по 27 июля 2018 года носил название «Наш футбол».
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