Сборная Бельгии усилиями Торгана Азара открыла счёт в матче отбора к Евро-2020 с командой России. Счёт был открыт на 19-й минуте благодаря быстрой атаке. Торган Азар получил передачу на подходе штрафной, убрал Марио Фернандеса и нанёс сильный удар в верхний угол.

Футбол Газзаев раскритиковал игру Гильерме в матче с Бельгией Бывший тренер владикавказской "Алании" и столичного ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал игру вратаря сборной России Маринато Гильерме в матче с Бельгией.

Гаджеты Эксперты назвали скрытую угрозу со стороны бюджетных смартфонов По результатам наблюдения, обнаруженные уязвимости могли использоваться хакерами для прослушивания владельца смартфона с помощью микрофона, изменения уровня прав доступа в системе.

Политика В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.

Происшествия Найденную в Волге женщину убили В г. Вольске Саратовской области по факту обнаружения в Волге тела женщины возбуждено уголовное дело.

Происшествия В общежитии Киева прогремел взрыв Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. В результате взрыва погибли два человека.

Экономика В России может появиться 50-рублевая монета Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.

Политика В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».

Футбол Германия — Беларусь 4:0 Северная Ирландия начала отборочный турнир идеально: 12 очков после 4-х туров, но затем пришлось играть с Германией и Нидерландами - два поражения.