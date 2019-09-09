Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная Бельгии разгромила Шотландию в матче отборочного этапа Евро

Шотландия — Бельгия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
9′
Ромелу Лукаку
24′
Томас Вермален
32′
Тоби Алдервейрелд
Стефен О'Доннелл
59′
Скотт Мактомини
61′
Каллум Макгрегор
Стюарт Армстронг
68′
Мэтт Филлипс
Джонни Расселл
77′
77′
Насер Шадли
Янник Феррейра-Карраско
79′
Томас Вермален
82′
Кевин де Брюйне
Райан Кристи
Джон Макгинн
86′
86′
Юри Тилеманс
Яри Версхарен
90′
Тома Мёнье
Бенито Раман
Сборная Бельгии нанесла разгромное поражение команде Шотландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Глазго, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Ромелу Лукаку, Томас Вермален, Тоби Алдервейрелд и Кевин Де Брейне.
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