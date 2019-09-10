Кипр на выезде обыграл Сан-Марино 4:0. Сборная Бельгии лидирует в группе I с шестью победами в шести матчах, опережая Россию на три очка. Сборная Кипра с семью очками занимает четвертое место.

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Космос Ученые объяснили, почему инопланетяне не подают сигналы на Землю Издание Science Alert рассказалов, что астрономы из Университета Рочестера сделали вывод, согласно которому в нашей Галактике может обитать огромное количество различных инопланетных цивилизаций, которые осваивают галактику с такой же медленной скоростью, как и земляне, из-за чего они еще просто не успели вступить в контакт с человечеством.

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Гаджеты Утечка рекламного видео раскрыла ряд особенностей Pixel 4 В сети было опубликовано рекламное видео, демонстрирующее смартфоны Pixel 4 во всей красе.

Гаджеты Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

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Экономика Минфин США планирует начать приватизацию Fannie Mae и Freddie Mac Администрация США рассчитывает при благоприятных условиях приступить к приватизации ипотечных организаций Fannie Mae и Freddie Mac, которые были введены под государственное управление для предотвращения банкротства во время кризиса 2008 года, через три-шесть месяцев.

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Политика Действующие главы регионов лидируют на выборах губернаторов В Забайкальском крае — Александр Осипов получает почти 90% после обработки 92%.

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