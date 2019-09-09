Футбол
РЕН ТВСборная Бельгии разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
|9′
Ромелу Лукаку
|24′
Томас Вермален
|32′
Тоби Алдервейрелд
Стефен О'Доннелл
|59′
Скотт Мактомини
|61′
Каллум Макгрегор
Стюарт Армстронг
|68′
Мэтт Филлипс
Джонни Расселл
|77′
|77′
Насер Шадли
Янник Феррейра-Карраско
|79′
Томас Вермален
|82′
Кевин де Брюйне
Райан Кристи
Джон Макгинн
|86′
|86′
Юри Тилеманс
Яри Версхарен
|90′
Тома Мёнье
Бенито Раман
|50%
|Владение мячом
|50%
|2
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Шотландия
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Купер
3
Робертсон
6
Мактомини
8
Макгинн
16
Маклин
17
Снодграсс
22
Расселл
18
Армстронг
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
3
Вермален
5
Вертонген
21
Раман
6
Дендонкер
16
Версхарен
11
Карраско
7
де Брюйне
9
Лукаку
14
Мертенс
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
Соперники сборной России по группе Бельгия и Шотландия завершили поединок со счетом 4:0. Сильнее оказались бельгийцы.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
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