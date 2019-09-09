Футбол

РЕН ТВРЕН ТВСборная Бельгии разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020

Шотландия — Бельгия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
9′
Ромелу Лукаку
24′
Томас Вермален
32′
Тоби Алдервейрелд
Стефен О'Доннелл
59′
Скотт Мактомини
61′
Каллум Макгрегор
Стюарт Армстронг
68′
Мэтт Филлипс
Джонни Расселл
77′
77′
Насер Шадли
Янник Феррейра-Карраско
79′
Томас Вермален
82′
Кевин де Брюйне
Райан Кристи
Джон Макгинн
86′
86′
Юри Тилеманс
Яри Версхарен
90′
Тома Мёнье
Бенито Раман
Соперники сборной России по группе Бельгия и Шотландия завершили поединок со счетом 4:0. Сильнее оказались бельгийцы.
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