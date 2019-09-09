Соперники сборной России по группе Бельгия и Шотландия завершили поединок со счетом 4:0. Сильнее оказались бельгийцы.

Сборная Бельгии разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020

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