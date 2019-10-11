Сборная Бельгии одержала победу над командой Сан-Марино в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 9:0.

Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и вышла на Евро-2020

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