Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСборная Бельгии разгромила команду Сан-Марино в матче отбора ЕВРО-2020

Сан-Марино — Бельгия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
Давид Симончини
41′
43′
Миши Батшуайи
55′
Дивок Ориги
Дрис Мертенс
56′
Аднан Янузай
Насер Шадли
57′
Дрис Мертенс
63′
Насер Шадли
Энрико Голинуччи
Алессандро Голинуччи
66′
Маттиа Джарди
Алекс Гасперони
67′
Филиппо Берарди
Маттео Витайоли
74′
76′
Кевин де Брюйне
Деннис Прат
Мануэль Баттистини
78′
90′+2′
Миши Батшуайи
Футболисты сборной Бельгии на выезде разгромили команду Сан-Марино в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча соперников сборной России по группе I, прошедшая в пятницу в Серравалле, завершилась победой бельгийцев со счетом 4:0.
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