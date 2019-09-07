Футбол
РИА НовостиСборная Бельгии разгромила команду Сан-Марино в матче отбора ЕВРО-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
Давид Симончини
|41′
|43′
Миши Батшуайи
|55′
Дивок Ориги
Дрис Мертенс
|56′
Аднан Янузай
Насер Шадли
|57′
Дрис Мертенс
|63′
Насер Шадли
Энрико Голинуччи
Алессандро Голинуччи
|66′
Маттиа Джарди
Алекс Гасперони
|67′
Филиппо Берарди
Маттео Витайоли
|74′
|76′
Кевин де Брюйне
Деннис Прат
Мануэль Баттистини
|78′
|90′+2′
Миши Батшуайи
|23%
|Владение мячом
|77%
|2
|Удары в сторону ворот
|11
|3
|Удары в створ ворот
|11
|7
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|12
|9
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Сан-Марино
Расстановка 5‑3‑2
12
Бенедеттини
11
Баттистини
15
Бролли
6
Симончини
3
Палацци
13
Грандони
9
Муларони
17
Голинуччи
8
Гасперони
7
Витайоли
16
Нанни
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
4
Денайер
5
Вертонген
15
Мёнье
19
Прат
8
Тилеманс
11
Карраско
22
Шадли
23
Батшуайи
2 ×
14
Мертенс
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
Футболисты сборной Бельгии на выезде разгромили команду Сан-Марино в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча соперников сборной России по группе I, прошедшая в пятницу в Серравалле, завершилась победой бельгийцев со счетом 4:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бельгия уверенно обыграла Сан-Марино, добыв пятую победу подряд в отборе на Евро-2020
Sportbox.RUвчера в 16:41
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:33, Вашингтон
Политика
Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово»
Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 02:56
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу по УДО
8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.
Спорт-Экспресс вчера в 02:57
Киберспорт
EA попала в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество минусов на reddit
Студия набрала наибольшее количество минусов на одном комментарии на reddit.
CyberSport.ru вчера в 18:09
Общество
Собянин поздравил москвичей с 872-летием города
Интерфакс 03:19
Единоборства
Сегодня в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов сразится с Дастином Порье
Дастин Порье выиграл 25 поединков при пяти поражениях. Всего в рамках турнира UFC 242 запланировано 13 поединков.
Советский спорт 03:08
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Политика
Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Политика
Трамп хочет прекратить помогать нелояльным США государствам
Президент США Дональд Трамп изучает возможность перераспределения помощи странам в пользу тех, кто поддерживает США.
РЕН ТВ 01:16
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33
Кино
Посмотрите трейлер нового фильма Ксавье Долана «Матиас и Максим»
Афиша Daily вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Иран принял решение скапливать отработанный уран
Решение накапливать отработанный уран приняли власти Ирана в связи с отказом от выполнения части обязательств по ядерной сделке.
REGNUM 03:24
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru вчера в 08:37
Теннис
Надаль вышел в финал US Open, где сыграет с Даниилом Медведевым
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл итальянского спортсмена Маттео Берреттини в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open), проходящего в Нью-Йорке.
REGNUM 02:22
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить
Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, предусматривающий, что лица, не достигшие 18 лет, после успешной сдачи экзамена на водительские права смогут сесть за руль в присутствии опытного водителя, следует из релиза, размещенного на сайте ведоства.
РИА Новости вчера в 18:02
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Политика
Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма
BFM.ru 05 сентября в 13:11
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Футбол
«СКА-Хабаровск» обыграл «Авангард» и вышел на четвертое место в ФНЛ
ProstoProSport 02:56
Здоровье
В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов
Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.
REGNUM 01:27
Футбол
СМИ: «Манчестер Юнайтед» определился с голкипером, которого подпишет в случае ухода де Хеа
Ранее сообщалось, что «МЮ» предлагает де Хеа новое соглашение на шесть лет, по нему голкипер должен был получать 375 тысяч фунтов в неделю.
Матч ТВ вчера в 23:48
Хоккей
Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».
LiveSport.ru вчера в 14:51
Экономика
Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости 05 сентября в 03:38
Космос
Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю
Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии
Сыгравшие недавно свадьбу популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей провели медовый месяц в Италии.
Дни24 03:13
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон года
Официально: новые айфоны покажут 10 сентября читайте также В ноябре 2018 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Йосвяк заявил, что iPhone Xr каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании.
Вести.Хайтек вчера в 13:42
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Армия и оружие
Украинские боевики укрепляют позиции в зоне разведения сил в Донбассе
Украинские силовики собираются дооборудовать позиции на участке разведения сил и средств на линии фронта у населенного пункта Золоте в Донбассе.
REGNUM 03:24
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Газета.Ru вчера в 23:37