Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСборная Бельгии выехала в Санкт-Петербург на матч с Россией

Россия — Бельгия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сборная Бельгии отправилась в Санкт-Петербург на матч квалификации к Евро-2020 против России.
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