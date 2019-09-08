Сборная Белоруссии по футболу уступила сборной Уэльса в товарищеском матче. Встреча в Кардиффе в понедельник завершилась со счетом 1:0. Гол забил Дэниел Джеймс на 17-й минуте.

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Авто «GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva Сегодня, 9 сентября 2019 года, компания GM-АВТОВАЗ возобновила производство внедорожников Chevrolet Niva после недельной остановки конвейера для оптимизации спроса.

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