Футбол
РИА НовостиСборная Белоруссии проиграла Уэльсу в товарищеском матче
Дэниел Джеймс
|17′
|46′
Юрий Ковалев
Макс Эбонг
|46′
Евгений Яблонский
Иван Маевский
Дэниел Джеймс
Гарет Бэйл
|50′
|57′
Николай Золотов
|70′
Николай Сигневич
Игорь Стасевич
|71′
Дмитрий Бага
Станислав Драгун
Киффер Мур
Сэм Воукс
|75′
|76′
Максим Скавыш
Кирилл Печенин
Крис Мифем
Том Локьер
|77′
|84′
Иван Бахар
Владислав Климович
Харри Уилсон
Уилл Волкс
|88′
Бен Дэвис
Крис Гантер
|90′+1′
Уэльс
|Вратарь
12
|Защитник
6
14
|Полузащитник
7
15
17
|Нападающий
Беларусь
|Вратарь
16
|Защитник
5
6
8
21
|Полузащитник
|Нападающий
Сборная Белоруссии по футболу уступила сборной Уэльса в товарищеском матче. Встреча в Кардиффе в понедельник завершилась со счетом 1:0. Гол забил Дэниел Джеймс на 17-й минуте.
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