Сборная Белоруссии по футболу уступила сборной Уэльса в товарищеском матче. Встреча в Кардиффе в понедельник завершилась со счетом 1:0. Гол забил Дэниел Джеймс на 17-й минуте.

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