Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСборная Белоруссии проиграла Уэльсу в товарищеском матче

Уэльс — Беларусь
1 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
Дэниел Джеймс
17′
46′
Юрий Ковалев
Макс Эбонг
46′
Евгений Яблонский
Иван Маевский
Дэниел Джеймс
Гарет Бэйл
50′
57′
Николай Золотов
70′
Николай Сигневич
Игорь Стасевич
71′
Дмитрий Бага
Станислав Драгун
Киффер Мур
Сэм Воукс
75′
76′
Максим Скавыш
Кирилл Печенин
Крис Мифем
Том Локьер
77′
84′
Иван Бахар
Владислав Климович
Харри Уилсон
Уилл Волкс
88′
Бен Дэвис
Крис Гантер
90′+1′
Сборная Белоруссии по футболу уступила сборной Уэльса в товарищеском матче. Встреча в Кардиффе в понедельник завершилась со счетом 1:0. Гол забил Дэниел Джеймс на 17-й минуте.
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