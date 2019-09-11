Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruСборная Бразилии сенсационно проиграла Перу в товарищеском матче

Сборная Бразилии сенсационно потерпела поражение от Перу в товарищеском поединке. Матч проходил в Лос-Анджелесе и завершился минимальной победой сборной Перу со счетом 1:0. Победный гол в матче на 85-й минуте забил Луис Абрам.
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