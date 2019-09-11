Футбол
Vprognoze.ruСборная Бразилии сенсационно проиграла Перу в товарищеском матче
Сборная Бразилии сенсационно потерпела поражение от Перу в товарищеском поединке. Матч проходил в Лос-Анджелесе и завершился минимальной победой сборной Перу со счетом 1:0. Победный гол в матче на 85-й минуте забил Луис Абрам.
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Происшествия
У севшего в Перми истребителя МиГ-31БМ найдена неисправность
RT на русском 04:49
Авто
Rolls-Royce создал коллекцию купе Wraith в честь ночной Москвы
Британский производитель автомобилей премиум-класса Rolls-Royce, вдохновившись красотой ночной Москвы, создал эксклюзивную коллекцию купе Wraith.
Letnews.ru 02:24
Экономика
СМИ узнали претендентов на покупку Национального резервного банка
Источник издания сообщил, что Лебедев безуспешно пытается продать свою долю в НРБ на протяжении четырех лет.
РБК 03:02
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости вчера в 06:50
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Lenta.ru вчера в 06:05
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Футбол
Лучший игрок августа в ФНЛ Денис Макаров может пополнить состав ЦСКА
Макаров бесплатно пылил в КФК, а теперь забивает с центра поля в ФНЛ и получает приглашения из РПЛ.
Чемпионат вчера в 06:00
Политика
Геннадий Зайцев: пусть люди знают, что если придется, то «Альфа» их спасет
Прославленный командир легендарного антитеррористического подразделения — группы "А", широко известной как "Альфа", генерал-майор, Герой Советского Союза Геннадий Зайцев в среду отмечает 85-летие.
РИА Новости 05:00
Авто
Volkswagen анонсировал электрокроссовер ID.4
На Франкфуртском автосалоне немецкий бренд показал закамуфлированный кроссовер с индексом ID.4.
Авторамблер 03:36
Происшествия
Шумахера тайно госпитализировали
Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Происшествия
В Нижегородской области локализовали пожар в промзоне
Ранее в региональном Минздраве сообщили, что два человека пострадали при пожаре в промзоне в Нижегородской области.
RT на русском вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана
Rambler News Service вчера в 02:33
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации
Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета 00:10
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11
Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
Ferra вчера в 14:09
Здоровье
Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение
Минздрав разработал законопроект, который позволит Росздравнадзору штрафовать государственные больницы за некачественное лечение, передает «Коммерсант».
Право.ру 02:37
Футбол
Розетти удивлен ситуацией вокруг футбольных арбитров в России
Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти выразил недоумение попыткой российских клубов вмешаться в работу судейского департамента РФС.
Матч ТВ 03:22
Культура
Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»
РИА Новости 04:18
Армия и оружие
Глава МИД Турции назвал демонстративными шаги США по Сирии
Глава МИД Турции назвал шаги Соединённых Штатов по этому вопросу демонстративными.
News.ru вчера в 06:01
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане
Отмечается, что езще необходимо получить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.
Газета.Ru 00:59
Общество
Власти Москвы до ноября создадут столичный фонд защиты прав дольщиков
Власти Москвы до ноября создадут столичный фонд защиты прав дольщиков, сообщается в пресс-релизе Москомстройинвеста.
РИА Новости 03:24