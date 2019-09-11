Футбол
Vprognoze.ruСборная Бразилии сенсационно проиграла Перу в товарищеском матче
Сборная Бразилии сенсационно потерпела поражение от Перу в товарищеском поединке. Матч проходил в Лос-Анджелесе и завершился минимальной победой сборной Перу со счетом 1:0. Победный гол в матче на 85-й минуте забил Луис Абрам.
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Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Политика
ЦИК Украины заявила о политической мотивированности её роспуска
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины считает, что представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава комиссии может быть политически мотивированным решением.
RT на русском 17:41
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр 04:49
Футбол
Криштиану Роналду посвятил четыре гола своим детям
Свои голы спортсмен посвятил любимым детям: Криштиану-младшему, Матео, Еве и Алане.
Летидор 07:32
Политика
Трамп заявил об ошибках Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
Газета.Ru 15:02
Шоу-бизнес
Егор Кончаловский показал фото подросшего сына
Телепрограмма 15:28
Политика
Оппозиция Венесуэлы попросит у Америки военное вмешательство в Каракас
Запад оказывал Гуаидо и информационную поддержку, тиражируя вброс о так называемом «золоте Мадуро», будто бы вывезенном из Венесуэлы самолетами российской авиакомпании, и фейк о ЧВК «Вагнера», якобы прибывшей в Каракас для охраны президента Мадуро.
Политика Сегодня 11:51
Армия и оружие
В ЛНР в результате обстрела ВСУ погиб военнослужащий
В результате обстрела смертельные ранения получил один из военнослужащих Луганской Народной Республики.
RuNews24.ru 10:47
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Здоровье
Положительный опыт детства улучшает психическое здоровье во взослой жизни
«На самом деле, люди с плохим психическим здоровьем могут реже воспринимать свой детский опыт как положительный», - говорит доктор Ребекка Дудовиц, исследователь из Медицинской школы Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
MedikForum.ru 16:58
Здоровье
Врач рассказала о первом признаке болезни легких
Журналист «Вечерней Москвы» пообщалась с пульмонологом Мариной Яковлевой и узнала, какие заболевания легких встречаются чаще всего и есть ли средства профилактики.
Вечерняя Москва 09:21
Футбол
Стало известно название нового футбольного турнира УЕФА
Решение о создании нового турнира с рабочим названием UEL2 (UEFA Europa League 2) было принято в декабре 2018 года на заседании исполнительного комитета УЕФА в Дублине, пишет издание.
Ридус 15:44
Футбол
Бабаев: у Васина возникли новые проблемы
Решаем одну проблему, возникает другая.
Чемпионат 16:55
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.
REGNUM 16:46
Авто
Хэтчбек Hyundai i10 N Line оснастили литровым турбомотором
На автосалоне во Франкфурте компания Hyundai показала "заряженный" хэтчбек i10 в модификации N Line.
Тарантас Ньюс 09:41
Политика
На акции протеста в Улан-Удэ избили депутата
Байкал-Daily 09 сентября в 22:18
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Политика
Выданного России Цемаха заподозрили в возвращении в Донбасс
Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что Украина не выполнила свои обязательства, выдав Цемаха Москве.
Lenta.ru 13:31
Политика
Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
Президент США Дональд Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний у любителей электронных сигарет и вейпов, сообщил Белый дом.
РИА Новости 12:58
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».
РБК 17:22
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Экономика
В администрации Карелии высоко оценили подготовку «Россетей» к зиме
Заместитель премьер-министра Республики Карелия Оксана Чебунина заявила, что дочернее предприятие «Россетей» ПАО «МРСК Северо-Запада» справилось с подготовкой своих мощностей к отопительному сезону 2019-2020 годов на отлично.
Rostov gazeta 14:18
Футбол
Гогуа будет играть в ЦСКА «за тарелку супа», если нарушит условия контракта
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об условиях контрактного соглашения клуба с защитником Седриком Гогуа.
Бомбардир.ру 17:42
Происшествия
Арестантов «Бутырки» из старинной башни перевели в другие камеры
Заключенных, которые содержались в башне московского СИЗО «Бутырка», перевели в другие камеры.
Известия 09:21
Общество
Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»
В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК 12:13
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Происшествия
При посадке в Шереметьево самолет столкнулся с птицей
В аэропорту Шереметьево Boeing-737 при посадке столкнулся с крупной птицей, сообщили «Россия 1» и «Пятый канал», опубликовав соответствующее видео.
РБК 10:44