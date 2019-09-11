Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruСборная Бразилии сенсационно проиграла Перу в товарищеском матче

Сборная Бразилии сенсационно потерпела поражение от Перу в товарищеском поединке. Матч проходил в Лос-Анджелесе и завершился минимальной победой сборной Перу со счетом 1:0. Победный гол в матче на 85-й минуте забил Луис Абрам.
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Бразилия — Перу. 11.09.2019. Прогноз и ставки на матч

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Решаем одну проблему, возникает другая.
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МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

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Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
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Заместитель премьер-министра Республики Карелия Оксана Чебунина заявила, что дочернее предприятие «Россетей» ПАО «МРСК Северо-Запада» справилось с подготовкой своих мощностей к отопительному сезону 2019-2020 годов на отлично.
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об условиях контрактного соглашения клуба с защитником Седриком Гогуа.
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В аэропорту Шереметьево Boeing-737 при посадке столкнулся с крупной птицей, сообщили «Россия 1» и «Пятый канал», опубликовав соответствующее видео.
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