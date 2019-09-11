Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСборная Бразилии сенсационно уступила Перу

Сборная Бразилии в товарищеском матче проиграла сборной Перу со счетом 1-0.
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Бразилия проиграла Перу

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