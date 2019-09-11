Вчера Сборная Бразилии проиграла в товарищеском матче Перу со счётом 0:1. В конце матча, на 85-ой минуте единственный гол забил защитник перуанской команды Луис Абрам. Напомним, этим летом Бразилия и Перу уже играли в финале Кубка Америки.

Сборная Перу отомстила Бразилии за недавнее поражение в финале

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