Футбол
Все про Спорт руСборная Перу отомстила Бразилии за недавнее поражение в финале
Вчера Сборная Бразилии проиграла в товарищеском матче Перу со счётом 0:1. В конце матча, на 85-ой минуте единственный гол забил защитник перуанской команды Луис Абрам. Напомним, этим летом Бразилия и Перу уже играли в финале Кубка Америки.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 11:30, Вашингтон
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Политика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Политика
Зеленский одобрил закон об отмене депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, сообщается на сайте Верховной рады.
Ридус 06:47
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Происшествия
Грег Вайнер о том, как трагедия 9/11 сняла разногласия России и Америки
Жертвами самого страшного теракта в истории современной Америки стали почти 3000 человек.
Газета.Ru 07:34
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал, как занимается спортом с 3-летней дочерью
Звездные родители стараются все свободное время проводить с малышкой. Так, Игорь Николаев решил приучать 3-летнюю девочку к спорту.
Летидор 06:40
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Политика
Трамп отправил Болтона в отставку
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
ТАСС вчера в 12:18
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Происшествия
СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России
Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости 09:57
Политика
Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17
Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Lenta.ru 10:17
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".
ТАСС 03:26
Гаджеты
Razer выпустила чехлы для iPhone 11 с системой охлаждения
Американская компания Razer выпустила новый чехол Arctech для iPhone 11.
MobiDevices 05:25
Энергетика
Нефтяники получили 140 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен
Медведев предупредил нефтяников о расплате за завышение цен В 2020 г. формула компенсации изменится: государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой, которая индексируется на инфляцию.
Вести.Финанс 09:17
Гаджеты
Oppo представила новый смартфон Oppo A9
Компания Oppo представила новый смартфон A9. Как сообщает iXBT, новинка будет оборудована платформой Qualcomm Snapdragon 665.
UfacityNews.ru 02:22
Политика
Болгария на 10 лет запретила въезд основателю «Царьграда» Малофееву
Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву.
РБК 09:39
Здоровье
В Татарстане свыше 10 тыс. человек заявили об укусах клещей
Свыше 10 тыс. человек в Татарстане с начала 2019 года обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей, сообщил портал InKazan со ссылкой на пресс-службу республиканского управления Роспотребнадзора.
Rambler News Service 11:17
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму
Верховная Рада Украины утвердила парламентское заявление о непризнании региональных выборов на "временно оккупированных территориях" - в Крыму.
Московский Комсомолец 11:07
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Интернет
Пользователи macOS все чаще сталкиваются с фишинговыми атаками
Пользователи устройств на базе macOS столкнулись примерно с 6 млн фишинговыми атаками за первое полугодие 2019 года.
Банки.ру 09:55
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Гаджеты
Apple показала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Технологический гигант Apple представил на своей ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Калифорнии свои новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Афиша Daily вчера в 14:48
Политика
Рябков анонсировал ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Известия 03:48
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова: «Муж не разрешит мне больше делать такие фото»
41-летняя телеведущая опубликовала голый снимок на коне Анфиса Чехова решила порадовать свою интернет-аудиторию откровенным фото.
WomanHit.ru 08:57