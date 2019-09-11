Футбол
Soccer.ruСборная Бразилии сенсационно уступила Перу
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика
На каких условиях Украина может сохранить транзит российского газа
Новый раунд трёхсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через Украину состоится 19 сентября.
RT на русском вчера в 03:13
Спорт
Белозеров сменит Хованцева в мужской сборной России по биатлону
Сергей Белозеров сменит Анатолия Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России по биатлону.
Матч ТВ 07:37
Происшествия
Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке
На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло четыре взрыва.
RT на русском 06:16
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Экономика
Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»
Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Ведомости вчера в 22:15
Политика
Медведев поручил прекратить действие нормативных актов СССР и РСФСР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, 11 сентября, подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
Известия 07:04
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Здоровье
В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России
Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный эффект, отметил Салагай.
РИА Новости 06:13
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Политика
Меркель рассказала о подготовке к саммиту «нормандской четверки»
Работа над проведением саммита в нормандском формате ведётся, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
REGNUM 04:00
Политика
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Общество
Более 20% россиян оказались недовольны условиями на работе
Более 20% россиян оказались недовольны условиями на работе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия 05:35
Шоу-бизнес
Тарасов пытается продать дом за счет имени Бузовой
Риелтор по имени Егор сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов пытается продать свой дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе с телеведущей Ольгой Бузовой, за 250 миллионов рублей.
Телепрограмма вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Следствие изучит заявления о том, что Быстрицкую замучили до смерти
Ранее продюсер и подруга актрисы Ксения Рубцова рассказала каналу "Звезда", что в СК поступил ряд заявлений от близких друзей Элины Авраамовны.
Российская газета 05:50
Экономика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Политика
В ЕСПЧ заслушали аргументы по иску Украины против России по Крыму
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заслушала аргументы российской и украинской сторон по делу Киева против Москвы в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Взгляд.ру 07:38
Политика
«Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации
Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.
REGNUM 05:30
Кино
Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка
Телепрограмма 08:06
Футбол
Арда Туран приговорен к условному сроку за драку
РИА Новости 07:55
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Политика
Лавров назвал Болтона приятным собеседником
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что ушедший в отставку советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон очень приятный собеседник, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:38
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Происшествия
В США грузовой самолет разбился около аэропорта
В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.
РБК 08:21
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Кино
Милли Бобби Браун снимется с сестрой в новом проекте Netflix
Сценарий фильма «Потерянное время» напишет Анна Классен.
Культуромания 06:57
Общество
Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян
Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Lenta.ru вчера в 07:28