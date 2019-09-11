Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСборная Бразилии сенсационно уступила Перу

Сборная Бразилии в товарищеском матче проиграла сборной Перу со счетом 1-0.
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Бразилия проиграла Перу

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Сборная Бразилии проиграла Перу в товарищеском матче, Неймар провел на поле полчаса

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Сборная Перу в концовке матча вырвала победу у Бразилии

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Бразилия потерпела минимальное поражение от Перу

Евро-футбол.ру01:08

Сборная Бразилии проиграла Перу в товарищеском матче, Неймар провел на поле полчаса

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Гол Луиса Абрамса принес перуанцам победу над Бразилией

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Газета.Ru01:33
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Сергей Белозеров сменит Анатолия Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России по биатлону.
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На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло четыре взрыва.
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В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
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Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
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В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России

Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный эффект, отметил Салагай.
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Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
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Меркель рассказала о подготовке к саммиту «нормандской четверки»

Работа над проведением саммита в нормандском формате ведётся, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
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Политика

Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов

Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
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Более 20% россиян оказались недовольны условиями на работе

Более 20% россиян оказались недовольны условиями на работе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Риелтор по имени Егор сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов пытается продать свой дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе с телеведущей Ольгой Бузовой, за 250 миллионов рублей.
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Следствие изучит заявления о том, что Быстрицкую замучили до смерти

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Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин

Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
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В ЕСПЧ заслушали аргументы по иску Украины против России по Крыму

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заслушала аргументы российской и украинской сторон по делу Киева против Москвы в связи с воссоединением Крыма с Россией.
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Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.
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Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка

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Арда Туран приговорен к условному сроку за драку

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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что ушедший в отставку советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон очень приятный собеседник, передает РИА "Новости".
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Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
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Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
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В США грузовой самолет разбился около аэропорта

В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.
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Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
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Сценарий фильма «Потерянное время» напишет Анна Классен.
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Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян

Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
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Государство в Южной Америке. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере - с Колумбией, на востоке - с Бразилией, на юго-востоке - с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади страна Южной Америки.
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