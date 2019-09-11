Сборная Бразилии в товарищеском матче проиграла сборной Перу со счетом 1-0.

Политика На каких условиях Украина может сохранить транзит российского газа Новый раунд трёхсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через Украину состоится 19 сентября.

Спорт Белозеров сменит Хованцева в мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров сменит Анатолия Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России по биатлону.

Происшествия Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло четыре взрыва.

Общество Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Экономика Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси» Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).

Политика Медведев поручил прекратить действие нормативных актов СССР и РСФСР Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, 11 сентября, подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.

Происшествия В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Здоровье В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный эффект, отметил Салагай.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика Меркель рассказала о подготовке к саммиту «нормандской четверки» Работа над проведением саммита в нормандском формате ведётся, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Политика Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Общество Более 20% россиян оказались недовольны условиями на работе Более 20% россиян оказались недовольны условиями на работе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Шоу-бизнес Тарасов пытается продать дом за счет имени Бузовой Риелтор по имени Егор сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов пытается продать свой дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе с телеведущей Ольгой Бузовой, за 250 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Следствие изучит заявления о том, что Быстрицкую замучили до смерти Ранее продюсер и подруга актрисы Ксения Рубцова рассказала каналу "Звезда", что в СК поступил ряд заявлений от близких друзей Элины Авраамовны.

Экономика Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

Политика В ЕСПЧ заслушали аргументы по иску Украины против России по Крыму Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заслушала аргументы российской и украинской сторон по делу Киева против Москвы в связи с воссоединением Крыма с Россией.

Политика «Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.

Политика Лавров назвал Болтона приятным собеседником Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что ушедший в отставку советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон очень приятный собеседник, передает РИА "Новости".

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Религия Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Экономика Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.

Происшествия В США грузовой самолет разбился около аэропорта В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.