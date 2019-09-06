Футбол
РИА НовостиСборная Финляндии обыграла команду Греции в матче отбора Евро-2020
Сборная Финляндии по футболу на своем поле одержала победу над командой Греции в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы J, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Теему Пукки, реализовавший на 52-й минуте пенальти.
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Отбор на Евро-2020. Финляндия – Греция. 05.09.2019. Где смотреть матч онлайн
Bookmaker-ratings.ru04 сентября в 17:34
Финляндия обыграла Грецию в квалификации ЧЕ-2020 и закрепилась на 2-м месте в группе J
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