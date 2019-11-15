Футбол

News.ruNews.ruСборная Финляндии по футболу впервые вышла на чемпионат Европы

Финляндия — Лихтенштейн
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Сонера»
Яссе Туоминен
21′
Теему Пукки
64′
Тим Спарв
Йони Кауко
71′
73′
Мишель Польверино
Робин Губсер
Теему Пукки
75′
Пюрю Сойри
Симон Скрабб
78′
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
84′
84′
Яник Фрик
Ридван Кардешоглу
90′+1′
Ливио Майер
Арон Зеле
Национальная команда Финляндии в матче девятого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года обыграла своих соперников в группе J, сборную Лихтенштейна, со счётом 3:0. Эта победа позволила финской команде досрочно выйти в финальную стадию турнира.
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