Национальная команда Финляндии в матче девятого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года обыграла своих соперников в группе J, сборную Лихтенштейна, со счётом 3:0. Эта победа позволила финской команде досрочно выйти в финальную стадию турнира.

Сборная Финляндии по футболу впервые вышла на чемпионат Европы

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