Футбол

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиФинляндия впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

Финляндия — Лихтенштейн
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Сонера»
Яссе Туоминен
21′
Теему Пукки
64′
Тим Спарв
Йони Кауко
71′
73′
Мишель Польверино
Робин Губсер
Теему Пукки
75′
Пюрю Сойри
Симон Скрабб
78′
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
84′
84′
Яник Фрик
Ридван Кардешоглу
90′+1′
Ливио Майер
Арон Зеле
Сборная Финляндии по футболу смогла попасть на чемпионат Европы 2020 года. В матче отборочного турнира финская команда разгромила сборную Лихтенштейна со счётом 3:0. Отмечается, что до этого момента Финляндия ни разу не играла в финальной части турнира.
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