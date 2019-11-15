Сборная Финляндии по футболу смогла попасть на чемпионат Европы 2020 года. В матче отборочного турнира финская команда разгромила сборную Лихтенштейна со счётом 3:0. Отмечается, что до этого момента Финляндия ни разу не играла в финальной части турнира.

Финляндия впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

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