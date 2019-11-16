Футбол
РИА НовостиСборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Сонера»
Яссе Туоминен
|21′
Теему Пукки
|64′
Тим Спарв
Йони Кауко
|71′
|73′
Мишель Польверино
Робин Губсер
Теему Пукки
|75′
Пюрю Сойри
Симон Скрабб
|78′
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
|84′
|84′
Яник Фрик
Ридван Кардешоглу
|90′+1′
Ливио Майер
Арон Зеле
Финляндия
Расстановка 4‑4‑2
1
Градецки
22
Райтала
4
Тойвио
2
Араюури
16
Пиринен
8
Лод
19
Кауко
6
Камара
17
Скрабб
20
Карьялайнен
7
Туоминен
1
Бюхель
2
Брэндле
6
Малин
22
Рехштайнер
3
Гёппель
8
Зеле
18
Хаслер
13
Бюхель
17
Губсер
11
Саланович
7
Кардешоглу
Лихтенштейн
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира. Встреча девятого тура группы J, прошедшая в пятницу в Хельсинки, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.
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💙 Финляндия гуляет в честь выхода на Евро! Еще бы – всю историю без нормального турнира
Sports.ruвчера в 16:04
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