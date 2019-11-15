Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира. Встреча девятого тура группы J, прошедшая в пятницу в Хельсинки, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы

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