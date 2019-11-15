Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы

Финляндия — Лихтенштейн
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Сонера»
Яссе Туоминен
21′
Теему Пукки
64′
Тим Спарв
Йони Кауко
71′
73′
Мишель Польверино
Робин Губсер
Теему Пукки
75′
Пюрю Сойри
Симон Скрабб
78′
Теему Пукки
Расмус Карьялайнен
84′
84′
Яник Фрик
Ридван Кардешоглу
90′+1′
Ливио Майер
Арон Зеле
Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира. Встреча девятого тура группы J, прошедшая в пятницу в Хельсинки, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.
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