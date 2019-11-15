Финляндия стала 34-й страной, которая сыграет на чемпионате Европы. Чемпионы континента 2004 года греки сегодня обыграли сборную Армении – 1:0, но этот успех стал локальным. Победа вывела Грецию лишь на 3-е место.

Сборная Финляндии попала в историю чемпионатов Европы по футболу

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