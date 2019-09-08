Футбол
ТАСССборная Франции разгромила команду Албании в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции дома со счетом 4:1 победила команду Албании в матче группы H отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу. Встреча прошла на арене "Стад де Франс".
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу
Россиянин защитил статус главной звезды смешанных единоборств в бою с Дастином Пуарье Хабиб Нурмагомедов, самая яркая звезда смешанных единоборств (MMA), отстоял титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг), одолев американца Дастина Пуарье.
Коммерсантъ 17:30
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия 16:03
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Политика
В Забайкалье выбирают губернатора
REGNUM 19:02
Наука
Математики разложили число 42 на три куба через 65 лет
Поиску ответа поспособствовал «суперкомпьютер» Charity Engine.
Невские Новости 18:16
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Линлин»
RT на русском 05 сентября в 02:51
Шоу-бизнес
Умная красавица: в Сети появилось фото Лизы Галкиной за уроками
Телепрограмма 12:42
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Путин поручил правительству обеспечить передачу акций в трехмесячный срок.
РИА Новости 17:54
Происшествия
В роддоме №2 при родах умерла пациентка
Сотрудники Следкома решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Смерть наступила ночью 6 сентября в процессе самостоятельных родов.
Довод 06:00
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости вчера в 09:26
Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился сегодня в Киеве
В настоящее время во Внуково готовится к отправке спецборт Украины, который доставит группу украинских граждан (всего 30 человек) в Киев.
Absolut TV 04:52
Космос
Модуль потерян, но индийская миссия на Луне не закончена
Связь с посадочным модулем «Викрам» была потеряна на высоте 2,1 километра над поверхностью Луны, заявил специалист Индийской организации космических исследований (ISRO), 7 сентября сообщает издание The Hindu.
Красная весна 08:34
Гаджеты
Карту Apple Card превратили в нож для овощей
Карту Apple Card превратили в нож для овощей: автор YouTube-канала Mirkojax ASMR заточил титановую карту и нарезал сельдерей.
UfaTime.ru 17:01
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 08:54
Технологии
Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов
Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.
ГЛАС.RU 12:06
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru 18:30
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о заключении
Взгляд.ру 03:21
Политика
На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
Стоит отметить, что Матиос называл имена переданных российских жителей и граждан Украины.
Газета.Ru 19:13
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Общество
Новый мировой рекорд по хайлайну установлен в День рождения Москвы
Российская газета 06:40
Общество
В «Ленкоме» назвали дату выписки Марка Захарова из больницы
О госпитализации Захарова стало известно 20 августа. 85-летний режиссер попал в больницу с воспалением легких.
Известия 08:38
Политика
Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК 18:40
Транспорт
По 27 адресам в Москве установили камеры
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил камеры фотовидеофиксации еще по 27 адресам в Москве, сообщается в аккаунте центра в Twitter.
ТАСС 10:22
Политика
В Хабаровском крае началось голосование на выборах депутата Госдумы
Голосование началось в Хабаровском крае, где проходят выборы депутата Государственной думы, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.
ТАСС 18:04