Футбол

ТАССТАСССборная Франции разгромила команду Албании в матче отбора Евро-2020

Сборная Франции дома со счетом 4:1 победила команду Албании в матче группы H отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу. Встреча прошла на арене "Стад де Франс".
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