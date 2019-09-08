Сборная Франции дома со счетом 4:1 победила команду Албании в матче группы H отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу. Встреча прошла на арене "Стад де Франс".

Единоборства Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу Россиянин защитил статус главной звезды смешанных единоборств в бою с Дастином Пуарье Хабиб Нурмагомедов, самая яркая звезда смешанных единоборств (MMA), отстоял титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг), одолев американца Дастина Пуарье.

Политика Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Политика Киев отказался передавать России уроженца Ростова Руслана Гаджиева Ранее отсутствие в списках на обмен Гаджиева объяснялось тем, что передача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка, осуждённых в России по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне, была под вопросом.

Наука Китайские учёные сложили «атомное оригами» Согласно новому исследованию, китайские ученые подняли древнее искусство оригами на атомный уровень, найдя способ сложить микроскопически маленький графен (модификация углерода), сообщает ЕНВ.

Религия Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).

Политика В Бурятии открылись избирательные участки В Улан-Удэ в 8 часов утра стартовали выборы мэра и 30 депутатов городского совета. Всего в городе работает 174 избирательных участка.

Политика В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.

Политика На Украине назвали фамилии переданных России заключенных Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос перечислил фамилии 13 из 35 заключенных, которые поучаствовали в обмене между российской стороной и Украиной.

Кино Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.

Экономика Госбанк Пакистана: рост в финансовом секторе замедлился По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса.

Фигурное катание Медведева упала во время своей новой короткой программы Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева с падением откатала свою новую короткую программу.

Армия и оружие Ливийцы протестуют против вмешательства Парижа в гражданскую войну На протяжении долгого времени в Ливии, где идет гражданская война, многие выражают недовольство из-за вмешательства США и Франции во внутренние дела страны.

Футбол Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в отборе Евро-2020 Сборная Сербии потерпела домашнее поражение от команды Португалии (2:4) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет в матче на 42-й минуте открыли португальцы — отличился Вилльям Карвалью.

Авто Volvo запатентовала дисплей на крыше Согласно патенту, проекционный дисплей автомобиля находится не на лобовом стекле, а на крыше автомобиля.

Авто Сногсшибательный английский спорткар появился в Воронеже На воронежских дорогах появился Aston Martin DB11. Спортивный автомобиль сфотографировали на одной из улиц города.

Политика Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».

Политика Выборы в Хабаровском крае начались с нарушений В Хабаровском крае сразу после открытия участковых избирательных участков зафиксированы нарушения.

Политика Российских журналистов и наблюдателей обстреляли Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.

Авто УАЗ показал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151 Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.

Политика США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.