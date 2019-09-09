В составе победителей отличились Марцель Хальстенберг и Серж Гнабри. После пяти туров сборная Германии, набравшая 12 очков, занимает первое место в группе C. Команда Северной Ирландии (12) располагается на второй строчке. Ранее сборные России и Казахстана назвали составы на матч отбора Евро-2020.

Спорт день за днем

Теннис Кудерметова стартовала с победы на турнире в Хиросиме Россиянка Вероника Кудерметова сумела преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире в японской Хиросиме, чей призовой фонд превышает 225 тысяч долларов.

Происшествия Подросток заблудился в лесу в Нижнеудинском районе Сотрудники полиции ищут 17-летнего Илью Титорчука. Утром 7 сентября юноша находился в тайге вместе с родителями, собирал шишки и заблудился.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Политика Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.

Политика ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

Политика NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.

Политика В США 48 штатов начали антимонопольное расследование против Google Как отмечает CNN, расследование в отношении Facebook уже началось: об этом 6 сентября заявили восемь штатов и округ Колумбия.

Политика Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).

Здоровье Столичный областной перинатальный центр признали лучшим в России В рамках национальной премии «Репродуктивное завтра России» столичный областной перинатальный центр, расположенный в Балашихе, был признан лучшим.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Экономика Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента.

Футбол Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.

Спорт Умер спортсмен из Екатеринбурга, проплывший 30 км в открытом море Спортсмен из Екатеринбурга Игорь Макеев, в минувшую субботу проплывший 30 километров в открытом море на соревнованиях в Греции, скончался после утренней пробежки, сообщил на своей странице в соцсети Facebook знакомый спортсмена Андрей Митьков и подтвердили в компании, руководителем которой является Макеев.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Политика Украина заинтересована в возвращении из России ещё 113 граждан Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина заинтересована в возвращении ещё 113 граждан, удерживаемых в России.

Общество Выдано положительное заключение на строительство ледовой арены УГМК ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» закончило рассмотрение проекта ледовой арены УГМК, которая будет возведена на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге, и выдало положительное заключение.

Экономика Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.

Гаджеты Компания Apple представит новые модели смартфона iPhone Компания Apple проведет презентацию, на которой ожидается презентация новых моделей смартфона iPhone.

Культура Концерт памяти композитора Гаврилина пройдет 12 сентября в Москве Союз композиторов России 12 сентября проведет в Музее Прокофьева концерт к 80-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Валерия Гаврилина.

Шоу-бизнес Приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова появилось в Сети В Интернете появилось свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали своим гостям.