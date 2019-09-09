Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная Германии обыграла Северную Ирландию в матче отбора Евро-2020

Северная Ирландия — Германия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уиндзор Парк»
40′
Маттиас Гинтер
Джонатан Та
Патрик Макнейр
43′
48′
Марсель Хальстенберг
Джордж Сэвилл
55′
Ниалл Макгинн
Гэвин Уайт
59′
68′
Серж Гнабри
68′
Тимо Вернер
Кай Хавертц
Джордж Сэвилл
Джош Мадженнис
70′
Конор Уошингтон
Шейн Лэйвери
83′
85′
Марко Ройс
Эмре Джан
90′+3′
Серж Гнабри
В составе победителей отличились Марцель Хальстенберг и Серж Гнабри. После пяти туров сборная Германии, набравшая 12 очков, занимает первое место в группе C. Команда Северной Ирландии (12) располагается на второй строчке. Ранее сборные России и Казахстана назвали составы на матч отбора Евро-2020.
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