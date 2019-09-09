В составе победителей отличились Марцель Хальстенберг и Серж Гнабри. После пяти туров сборная Германии, набравшая 12 очков, занимает первое место в группе C. Команда Северной Ирландии (12) располагается на второй строчке. Ранее сборные России и Казахстана назвали составы на матч отбора Евро-2020.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Политика Православным россиянам захотели добавить еще один выходной Авторы законопроекта подчеркивают, что «в настоящее время более 10 процентов населения следуют строгим предписаниям соблюдения длительного периода поста перед религиозным православным праздником Пасхи», что означает для россиян «психологическое эмоциональное напряжение духовных сил» и «сильный эмоциональный положительный всплеск».

Происшествия На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.

Экономика Экономика говорит о приближении конца эпохи Эльвиры Набиуллиной Все годы правления Эльвиры Набиуллиной ЦБ выбирал в своей политике инструменты, позволяющие экономике балансировать между положением «хуже и еще хуже».

Технологии Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Экономика ЦБ заложил сохранение санкций в базовом сценарии на следующие три года Центробанк России исходит из сохранения западных санкций в отношении РФ в базовом сценарии на 2020–2022 годы.

Общество Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов Компетенции почти половины россиян (45,5 процента) окажутся невостребованными к 2030 году.

Политика Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.

Гаджеты Представлен Volkswagen ID.3 — первый серийный электромобиль марки Сегодня в рамках Франкфуртского автосалона компания Volkswagen представила свой первый серийный электромобиль — ID.3. Это своеобразный Golf, но только на электротяге.

Здоровье Онемение тела может быть симптомом серьезных заболеваний В большинстве случаев, отметила врач, онемение является результатом реакции организма на дискомфорт, связанный со сдавливанием тканей, и вызывается неудобным положением тела, длительной неподвижностью или ношением узкой обуви.

Финансы Россия осталась без чистого государственного долга Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.

Космос Робот «Федор» успешно вернулся на Землю Первый российский антропоморфный робот «Федор», который побывал в космосе, вернулся на Землю.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Авто Audi пополнит Франкфуртский автосалон тридцатью новинками Остальные же модели до начала автосалона уже попадали в интернет.

Армия и оружие Минсельхоз вмешался в танковые дела Общество и другие реставраторы регистрировали машины в органах Гостехнадзора (подчиняются Минсельхозу) как «самоходные машины», что предусмотрено постановлением правительства №938.

Политика Агрегаторы такси хотят ужесточить правила приема водителей на работу В России крупнейшие агрегаторы такси предложили ужесточить правила приема водителей на работу.