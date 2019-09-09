Футболисты сборной Германии обыграли команду Северной Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча группы С в Белфасте завершилась со счетом 2:0 в пользу немцев. Голы забили Марсель Хальстенберг (48-я минута) и Серж Гнабри (90+3).

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Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

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