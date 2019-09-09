Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в отборе ЕВРО-2020

Северная Ирландия — Германия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Уиндзор Парк»
40′
Маттиас Гинтер
Джонатан Та
Патрик Макнейр
43′
48′
Марсель Хальстенберг
Джордж Сэвилл
55′
Ниалл Макгинн
Гэвин Уайт
59′
68′
Серж Гнабри
68′
Тимо Вернер
Кай Хавертц
Джордж Сэвилл
Джош Мадженнис
70′
Конор Уошингтон
Шейн Лэйвери
83′
85′
Марко Ройс
Эмре Джан
90′+3′
Серж Гнабри
Футболисты сборной Германии обыграли команду Северной Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча группы С в Белфасте завершилась со счетом 2:0 в пользу немцев. Голы забили Марсель Хальстенберг (48-я минута) и Серж Гнабри (90+3).
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