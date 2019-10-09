Футбол
Евро-футбол.руГермания — Аргентина 2:2
Джошуа Киммих
|11′
Серж Гнабри
|15′
Кай Хавертц
|22′
|26′
Николас Отаменди
|30′
Родриго Де Пауль
|46′
Маркос Рохо
Маркос Акунья
|46′
Анхель Корреа
Лукас Окампос
|62′
Пауло Дибала
Лукас Аларио
|66′
Лукас Аларио
Юлиан Брандт
Надьем Амири
|66′
Серж Гнабри
Суат Сердар
|71′
|76′
Роберто Перейра
Ренцо Саравия
Кай Хавертц
Себастьян Руди
|83′
|84′
Лукас Окампос
|85′
Лукас Окампос
|90′+2′
Родриго Де Пауль
Гуидо Родригес
Германия
Расстановка 4‑2‑1‑3
22
Тер Штеген
13
Клостерманн
15
Зюле
4
Кох
16
Хальстенберг
6
Киммих
18
Руди
23
Джан
3
Сердар
19
Вальдшмидт
14
Амири
1
Марчесин
2
Фойт
19
Отаменди
8
Акунья
3
Тальяфико
24
Окампос
5
Паредес
4
Саравия
20
Аларио
22
Мартинес
18
Родригес
Аргентина
Расстановка 4‑3‑1‑2
Стали известны стартовые составы на товарищеский матч между сборными Германии и Аргентины, который пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в среду вечером.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Киммих отметил, что Германия совершила странные ошибки в матче с Аргентиной
Спорт-Экспрессвчера в 17:32
Киммих: «Сборная Германии начала совершать странные ошибки в матче с Аргентиной»
Sport24.ruвчера в 18:22
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на востоке Сирии
Новые Известия вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
Футбол
Гвардиола назвал единственного игрока «Ман Сити», которого он не продаст даже за 500 млн евро
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал футболиста, который является самым важным активом команды.
Sport24.ru вчера в 17:42
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней, как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — завила Байбарина.
РБК 05:02
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Технологии
Жители Дона смогут пользоваться интернетом и смотреть цифровое ТВ без кабеля
«МТС» сообщает о запуске продукта, позволяющего использовать домашний мобильный интернет и цифровое спутниковое ТВ без фиксированных сетей связи.
Privet-Rostov.ru 04:18
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Происшествия
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия 00:37
Авто
Появились изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Автоновости дня вчера в 03:57
Политика
Зеленский назвал темы для обсуждений в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы для обсуждений на предстоящей встрече в «нормандском формате».
Lenta.ru 05:35
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Зеленский выступил против применения силы к ветеранам в Золотом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с ветеранами, которые хотят заблокировать разведение войск в Золотом необходимо разговаривать, силу применять не следует.
РИА Новости 05:14
Армия и оружие
«Сирийские демократические силы» уничтожили четыре турецких танка
Аргументы и Факты 05:32
Армия и оружие
Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru 04:48
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Происшествия
Военный самолет Ан-12 аварийно сел в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
Газета.Ru 03:23
Экономика
Набиуллина сомневается в преимуществах национальной криптовалюты
Российская газета 04:28
Армия и оружие
В Донбассе запустили сигнальную ракету в знак готовности отвода сил
Ополченцы ДНР запустили две сигнальные ракеты в знак готовности начать процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе.
News.ru вчера в 05:58
Финансы
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Политика
Зеленский: вопрос миротворцев в Донбассе обсудят на встрече «четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в четверг, что вопрос введения миротворческой миссии в Донбасс будет официально обсуждаться на встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина).
РИА Новости 05:20
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
RT на русском 03:57
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Анатолия Папанова
Не стало вдовы знаменитого актера Анатолия Папанова. Надежде Каратаевой было 93 года, сообщает телеграм-канал "112".
Московский Комсомолец 05:13
Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Гаджеты
Oppo представила мощный и недорогой флагманский смартфон
Oppo презентовала в Китае флагманский смартфон Reno Ace. Он получил интересные характеристики, а главное — невысокую цену.
Ferra 05:20
Здоровье
Американскую девочку с пятном во все лицо прооперировали в Краснодаре
Врачи провели первую операцию американской девочке с родимым пятном во все лицо в Краснодаре.
Народные новости 08 октября в 04:28
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Канаду
Как пишет Cosmopolitan, супруга наследного британского принца попросту устала от постоянного осуждения ее поступков и нарядов, разборов ее личной жизни и любых высказываний в прессе.
Дни24 05:19
Политика
Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране
Ведомости вчера в 19:16