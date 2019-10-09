Футбол
Вести.RuСборные Германии и Аргентины сыграли вничью
Джошуа Киммих
|11′
Серж Гнабри
|15′
Кай Хавертц
|22′
|26′
Николас Отаменди
|30′
Родриго Де Пауль
|46′
Маркос Рохо
Маркос Акунья
|46′
Анхель Корреа
Лукас Окампос
|62′
Пауло Дибала
Лукас Аларио
|66′
Лукас Аларио
Юлиан Брандт
Надьем Амири
|66′
Серж Гнабри
Суат Сердар
|71′
|76′
Роберто Перейра
Ренцо Саравия
Кай Хавертц
Себастьян Руди
|83′
|84′
Лукас Окампос
|85′
Лукас Окампос
|90′+2′
Родриго Де Пауль
Гуидо Родригес
Германия
Расстановка 4‑2‑1‑3
22
Тер Штеген
13
Клостерманн
15
Зюле
4
Кох
16
Хальстенберг
6
Киммих
18
Руди
23
Джан
3
Сердар
19
Вальдшмидт
14
Амири
1
Марчесин
2
Фойт
19
Отаменди
8
Акунья
3
Тальяфико
24
Окампос
5
Паредес
4
Саравия
20
Аларио
22
Мартинес
18
Родригес
Аргентина
Расстановка 4‑3‑1‑2
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