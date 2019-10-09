Футбол

Вести.RuВести.RuСборные Германии и Аргентины сыграли вничью

Германия — Аргентина
2 – 2
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Джошуа Киммих
11′
Серж Гнабри
15′
Кай Хавертц
22′
26′
Николас Отаменди
30′
Родриго Де Пауль
46′
Маркос Рохо
Маркос Акунья
46′
Анхель Корреа
Лукас Окампос
62′
Пауло Дибала
Лукас Аларио
66′
Лукас Аларио
Юлиан Брандт
Надьем Амири
66′
Серж Гнабри
Суат Сердар
71′
76′
Роберто Перейра
Ренцо Саравия
Кай Хавертц
Себастьян Руди
83′
84′
Лукас Окампос
85′
Лукас Окампос
90′+2′
Родриго Де Пауль
Гуидо Родригес
В Дортмунде состоялся товарищеский матч между футболистами Германии и Аргентины.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Скалони о ничьей с Германией: «При счете 0:2 мы не сдались»

Sports.ru02:15

Киммих: «Сборная Германии начала совершать странные ошибки в матче с Аргентиной»

Sport24.ruвчера в 18:22

«Не хватило мужества, а потом пустились в плавание». Йоахим Лев — о матче с Аргентиной

Матч ТВ01:22

Скалони назвал второй тайм матча Германия — Аргентина лучшим за время его работы

Чемпионат08:02

Как Германия сражалась с Аргентиной - 2:2: все голы матча в Дортмунде. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:13

Киммих отметил, что Германия совершила странные ошибки в матче с Аргентиной

Спорт-Экспрессвчера в 17:32

«Не хватило мужества, а потом пустились в плавание». Йоахим Лев — о матче с Аргентиной

Sportbox.RU01:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:48, Вашингтон
Общество

Нобелевские премии по литературе получили писатели из Польши и Австрии

РБК 07:05
Общество

Минюст может ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Неоднократная неуплата алиментов подразумевает ситуацию, когда человек снова не перечислил деньги без уважительной причины.
RuNews24.ru 01:17
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Армия и оружие

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

РИА Новости 06:31
Политика

Фонд Навального признан иностранным агентом

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Шоу-бизнес

Семак повторно женился в Италии

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.
Life.ru 08 октября в 11:59
Происшествия

Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя

РИА Новости 04:26
Теннис

Бывшая первая ракетка мира Осака отказалась от гражданства США

Четвертая ракетка мира Наоми Осака отказалась от гражданства США.
Газета.Ru 08:14
Здоровье

Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения

Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Происшествия

Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.
РБК 07:25
Политика

Зеленский собрал журналистов на фудкорте

Газета.Ru 03:03
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев

В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Общество

Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году

Белорусское правительство определилось с переносом рабочих дней в будущем году.
КП - Беларусь вчера в 12:55
Происшествия

Взрыв произошел возле аэропорта в Австрии

Взрыв произошел неподалеку от аэропорта австрийского города Линц, сообщает Reuters. Видео с места опубликовано в Twitter одним из очевидцев.
Lenta.ru 05:52
Происшествия

Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина

Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
Спорт

Путин заявил о готовности РФ к диалогу по мировой спортивной повестке

«Россия всегда была и остается готова к диалогу, к совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки», — сказал Владимир Путин.
ФАН 08:06
Политика

Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Политика

Зеленский назвал условие повторного роспуска Рады

Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады во время своей инаугурации в мае. Досрочные выборы депутатов прошли 21 июля.
РБК 07:33
Происшествия

Саратовским полицейским предъявили обвинение по делу о пытках утюгом

Троим сотрудникам полиции, задержанным за пытки задержанного утюгом, предъявили обвинение. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.
Инфо24 вчера в 04:45
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Evo-rus.com вчера в 23:51
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Армия и оружие

В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

RT на русском 05:56
Гаджеты

Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдется в 599 долларов

Известно, что после покупки смартфона в течение 1 года замена экрана составит 145 долларов (9 500 рублей).
UfaTime.ru вчера в 07:52
Политика

МИД РФ прокомментировал слова Зеленского о Крыме

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал планы президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку «нормандского формата» для обсуждения Крыма нереалистичными, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 08:43
Авто

Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения

Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.
Discover24 08:13
Общество

Макаров назвал «шпаной» застраивающего Питер экс-главу Госстройнадзора

Евгений Ким был назначен главой Госстройнадзора Петербурга в апреле 2018 года, а 31 января 2019-го уже написал заявление об отставке после прошедших в ведомстве обысков ФСБ.
Примечания вчера в 07:30
Шоу-бизнес

Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала

Пятый канал вчера в 22:36
Политика

Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса

Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
Российская газета 04:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное