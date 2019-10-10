Сборные Аргентины и Германии по футболу сыграли вничью 9 октября в товарищеском матче. На 15-й минуте Серж Гнабри вывел немецкую команду вперед. А спустя семь минут Кай Хавец удвоил преимущество немцев.

Сборная Германии упустила победу в товарищеском матче против Аргентины

Политика Два украинских эксперта чуть не подрались в эфире программы «60 минут» В прямом эфире программы "60 минут" два украинских эксперта чуть не набросились друг на друга с кулаками, обсуждая причину срыва Украиной разведения войск в Донбассе.

Политика CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.

Происшествия Завтра в Брянске простятся с погибшими в ДТП на Речной Сайт телеканала «Городской» уже неоднократно рассказывал о трагедии, произошедшей вчера, 7 октября, вечером в Брянске на улице Речной.

Здоровье Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты Известный российский доктор Александр Мясников перечислил вызывающие развитие рака и при этом опасные для здоровья человека продукты, которые мы потребляем практически каждый день, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Политика Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября, проведет переговоры с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Происшествия Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.

Происшествия У подозреваемого в подготовке теракта в Крыму нашли украинский паспорт Подозреваемый в подготовке теракта в Крыму россиянин Олег Приходько имеет украинский паспорт, сообщил следователь в суде.

Политика МИД РФ прокомментировал слова Зеленского о Крыме Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал планы президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку «нормандского формата» для обсуждения Крыма нереалистичными, пишет ТАСС.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Политика Зеленский сказал, что не боится Путина Вопрос про президента России был задан в ходе блица. Зеленский должен был отвечать коротко. Его спросили боится ли он Путина.

Общество Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.

Футбол Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Шоу-бизнес Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.

Авто Subaru представила обновлённый Subaru XV Вслед за рестайлингом модели Subaru Impreza измененную внешность получил кросс-хэтчбек XV.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Политика В США арестовали «украинских друзей» Трампа В США арестовали двоих выходцев из Советского Союза, предпринимателей из Флориды Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые якобы считались «друзьями» американского президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани.

Происшествия В мужском монастыре в Оренбургской области произошла стрельба Один человек пострадал при стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области.

Экономика ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Сборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020 Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией.

Экономика Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Происшествия Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.

Армия и оружие Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.