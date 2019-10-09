Футбол
Красная веснаСборная Германии упустила победу в товарищеском матче против Аргентины
Джошуа Киммих
|11′
Серж Гнабри
|15′
Кай Хавертц
|22′
|26′
Николас Отаменди
|30′
Родриго Де Пауль
|46′
Маркос Рохо
Маркос Акунья
|46′
Анхель Корреа
Лукас Окампос
|62′
Пауло Дибала
Лукас Аларио
|66′
Лукас Аларио
Юлиан Брандт
Надьем Амири
|66′
Серж Гнабри
Суат Сердар
|71′
|76′
Роберто Перейра
Ренцо Саравия
Кай Хавертц
Себастьян Руди
|83′
|84′
Лукас Окампос
|85′
Лукас Окампос
|90′+2′
Родриго Де Пауль
Гуидо Родригес
Германия
Расстановка 4‑2‑1‑3
22
Тер Штеген
13
Клостерманн
15
Зюле
4
Кох
16
Хальстенберг
6
Киммих
18
Руди
23
Джан
3
Сердар
19
Вальдшмидт
14
Амири
1
Марчесин
2
Фойт
19
Отаменди
8
Акунья
3
Тальяфико
24
Окампос
5
Паредес
4
Саравия
20
Аларио
22
Мартинес
18
Родригес
Аргентина
Расстановка 4‑3‑1‑2
Сборные Аргентины и Германии по футболу сыграли вничью 9 октября в товарищеском матче. На 15-й минуте Серж Гнабри вывел немецкую команду вперед. А спустя семь минут Кай Хавец удвоил преимущество немцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Политика
В Минюсте объяснили внесение ФБК в список иноагентов
Директор департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Владимир Титов прокомментировал внесение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в перечень НКО-иноагентов.
Газета.Ru 11:40
Общество
Родителей курящих детей могут начать штрафовать
Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети, сообщают «Известия».
Коммерсантъ 21:55
Политика
Путин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя
Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям.
RT на русском 12:38
Политика
Путин отметил день рождения в сибирской тайге
Сегодня, 7 октября, 67-й день рождения отмечает президент России Владимир Путин. Накануне руководитель страны отправился в сибирскую тайгу.
Байкал-Daily 07 октября в 05:01
Происшествия
Две жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника
Двух жительниц Карабудахкентского района Дагестана будут судить по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них.
Известия 18:44
Здоровье
Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 17:37
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Авто
Эксперты посоветовали, как правильно обслуживать автомобили SKODA
В России для всех автомобилей ŠKODA действует Единый Регламент Технического обслуживания.
За рулем Кубань 07 октября в 07:08
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 06 октября в 18:21
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Sports.ru вчера в 15:36
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Культура
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07 октября в 02:57
Футбол
Головин дисквалифицирован на один матч
Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
Спорт-Экспресс 19:44
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 07 октября в 14:51
Происшествия
В Саратове пропала 9-летняя девочка: возбуждено дело об убийстве
После исчезновения Лизы Киселевой, которая сегодня ушла в школу и пропала без вести, следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Московский Комсомолец 14:29
Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер 06:19
Происшествия
Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины
Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.
Российская газета 07:52
Футбол
Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Sportbox.RU 04:12
Общество
Сергей Цивилев оценил способности мэра Новокузнецка
Сегодня, 9 октября, с прошедшим юбилеем мэра публично поздравил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Новокузнецк.ру 04:27
Шоу-бизнес
Наталья Рудова стала ведущей реалити-шоу на Бали
Сегодня стало известно, что ведущей телешоу будет Наталья Рудова.
StarHit.ru 18:20
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК 15:03
Энергетика
Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»
В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».
Страна Советов on-line 12:21
Общество
Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.
Коммерсантъ 17:37
Армия и оружие
Помпео: США не давали Турции «зеленый свет» на операцию в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не давал Анкаре «зеленый свет» на проведение военной операции на северо-востоке Сирии.
Коммерсантъ 19:57
Экономика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM 21:41
Шоу-бизнес
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Происшествия
В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой
В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Российская газета 08:19