Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГермания — Аргентина 2:2

Германия — Аргентина
2 – 2
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Джошуа Киммих
11′
Серж Гнабри
15′
Кай Хавертц
22′
26′
Николас Отаменди
30′
Родриго Де Пауль
46′
Маркос Рохо
Маркос Акунья
46′
Анхель Корреа
Лукас Окампос
62′
Пауло Дибала
Лукас Аларио
66′
Лукас Аларио
Юлиан Брандт
Надьем Амири
66′
Серж Гнабри
Суат Сердар
71′
76′
Роберто Перейра
Ренцо Саравия
Кай Хавертц
Себастьян Руди
83′
84′
Лукас Окампос
85′
Лукас Окампос
90′+2′
Родриго Де Пауль
Гуидо Родригес
Сборная Германии сыграла вничью с командой Аргентины в товарищеском матче — 2:2. В составе бундестим отличились Серж Гнабри и Кай Хаверц. За аргентинскую сборную забили Лукас Алари и Лукас Окампос.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Как Германия сражалась с Аргентиной - 2:2: все голы матча в Дортмунде. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:13

Германия упустила победу в товарищеском матче против Аргентины (голы)

Prognozistвчера в 16:38

Гнабри побил рекорд Клозе, быстрее всех забив 10 голов за сборную Германии. У Сержа ушло 11 игр на это

Sports.ruвчера в 17:33

Германия упустила победу над Аргентиной в товарищеском матче

Спорт-Экспрессвчера в 16:37

Аргентина без Месси уступала 0:2 в Дортмунде, но вырвала ничью. Видео

Матч ТВвчера в 14:30

Германия — Аргентина — 2:2. Видеообзор матча

Sport24.ruвчера в 17:26

Германия вела 2:0 и упустила победу в матче с Аргентиной

Чемпионатвчера в 17:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:39, Ашберн
Финансы

В ПФР спрогнозировали увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. рублей

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2020 году прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей.
DP.RU 02:24
Шоу-бизнес

Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма

В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
StarHit.ru 08 октября в 17:00
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

В ходе протестов в Эквадоре пострадали более 400 человек

Более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и полицейскими.
ТАСС вчера в 22:48
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в новой клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение, но теперь в реабилитационной клинике.
Народные новости вчера в 02:54
Происшествия

В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе

Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
РИА Новости 01:59
Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Lenta.ru 01:37
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия

В Калининграде изъяли свыше 100 тысяч литров контрафактного алкоголя

Полицейские во взаимодействии с прокуратурой пресекли в Калининграде работу подпольного алкогольного цеха, который мог в час производить до шести тысяч бутылок, поддельные крепкие напитки потом продавались в регионе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Авто

Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла

Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд вчера в 09:39
Здоровье

Названы продукты, которые вымывают кальций из организма

Нутрициолог Анна Ивашкевич назвала продукты, которые способны замедлить усвоение кальция или даже начать вымывать его из организма.
Волга-Медиа 08 октября в 22:28
Армия и оружие

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.
Национальная служба новостей вчера в 17:14
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета вчера в 00:43
Гаджеты

Слух: Google покажет 5G-смартфон на следующей неделе

Если 5G Pixel анонсируют на следующей неделе, то Google окажется первой американской компанией, выпустившей устройство с поддержкой нового стандарта беспроводной связи.
Вести.Хайтек 02:00
Гаджеты

Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом

iReactor вчера в 16:48
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Сергей Светлаков впервые показал старшего сына

Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
Gazeta.SPb вчера в 15:50
Политика

В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США

В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
РИА Новости вчера в 09:55
Футбол

«Фенербахче» просит у «Арсенала» Озила

«Фенербахче» заинтересован в том, чтобы уже зимой арендовать у «Арсенала» полузащитника Месута Озила.
Чемпионат вчера в 20:13
Общество

В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

Интерфакс 01:38
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 08 октября в 01:19
Экономика

Правительство РФ намерено выделить Саратовской области 3,6 млрд рублей

Бюджет Саратовской области может пополнится 3,63 млрд рублей от федеральной власти в качестве дотации.
Четвертая Власть 01:24
Армия и оружие

Юг России защитят сверхмощными радарами «Ниобий-СВ»

Как отмечают в Министерстве обороны, радары «Ниобий-СВ» в скором времени должны пополнить вооружение подразделений ПВО Сухопутных войск в Крыму и других южных регионах страны.
Дни24 вчера в 08:57
Происшествия

В Германии задержали подозреваемого в стрельбе у синагоги в Галле

Интерфакс вчера в 08:16
Политика

Владимир Путин провел встречу с губернаторами

Волгоградская правда вчера в 12:11
Общество

Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач

Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:08
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное