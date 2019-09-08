Футбол
Sputnik ГрузияСборная Грузии по футболу сыграла вничью с Данией в Тбилиси
Национальная команда Грузии по футболу сыграла в Тбилиси вничью 0:0 с Данией в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. После первой же атаки гостей в ворота сборной Грузии был назначен опасный штрафной.
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Отбор на Евро-2020. Грузия и Дания сыграли вничью, Швейцария разгромила Гибралтар
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