Футбол
Sputnik ГрузияСборная Грузии по футболу сыграла вничью с Данией в Тбилиси
Национальная команда Грузии по футболу сыграла в Тбилиси вничью 0:0 с Данией в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. После первой же атаки гостей в ворота сборной Грузии был назначен опасный штрафной.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Отбор на Евро-2020. Грузия и Дания сыграли вничью, Швейцария разгромила Гибралтар
Sport24.ruвчера в 13:54
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:10, Вашингтон
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:55
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Шоу-бизнес
Участники проекта «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян разводятся
Участница проекта "Дом-2" Александра Черно опубликовала в своем микроблоге в Instagram новый пост, где рассказала о нелегких отношениях с Иосифом Оганесяном.
Дни24 02:15
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Из-за ухудшения состояния пассажира самолет утром в понедельник был вынужден сесть в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.
ТАСС 05:03
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Политика
Шойгу заявил о готовности РФ наладить близкие связи с Францией
Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.
Известия 05:16
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Спорт
Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире
Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.
News.ru вчера в 15:23
Происшествия
Рейс Ереван–Москва задержали из-за сообщения о бомбе на борту
Рейс Ереван–Москва авиакомпании «Сибирь» был задержан в понедельник, 9 сентября, более чем на два часа из-за сообщения одного из пассажиров о наличии у него бомбы.
Известия 04:58
Происшествия
Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Политика
Брюссель назвал дату переговоров по газу с Москвой и Киевом
Трехсторонняя встреча по газу с Россией, Украиной и Евросоюзом на уровне глав Минэнерго пройдет на следующей неделе.
РБК 05:53
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Политика
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР
Газета.Ru вчера в 21:58
Политика
В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер получает 73,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ вчера в 12:26
Политика
ЦИК Татарстана подвел итоги выборов в Госсовет РТ
Реальное время 04:57
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости вчера в 06:28
Общество
Соцсеть Facebook проигнорировала российский штраф
Наказание было назначено за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей.
Телеканал 360° 02:37
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу
Интерфакс - Россия вчера в 18:14
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку и освобождение
Комсомольская правда 04:36
Политика
В парламент Севастополя проходят пять партий
В Заксобрание предварительно проходят пять партий. Больше всего набрала "Единая Россия" - 38 с половиной процентов.
Крым 24 02:45
Футбол
Кикнадзе рассказал об интересе «Локомотива» к топ-игроку
Гендиректор московского ФК «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что перед самым закрытием летнего трансферного окна «железнодорожники» могли подписать футболиста мирового уровня.
News.ru 04:23
Происшествия
Тело мужчины нашли на территории гаражного комплекса в Зеленограде
Мужчина найден убитым в гаражном комплексе в Зеленограде, возбуждено дело.
Агентство Москва 03:28
Политика
Памфилова: в ходе избирательной кампании возбуждены 11 уголовных дел
В ходе избирательной компании были возбуждены 11 уголовных дел, заявила глава ЦИК Элла Пафмилова.
Московский Комсомолец 04:58
Политика
Президент Франции приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит в мае 2020 года Москву для участия в мероприятиях в честь 75-летия Победы.
Дождь 06:00