Футбол
Актуальные НовостиСборная Грузии по регби устроила скандал из-за песни Валерия Меладзе
Сборная Грузии по регби инициировала скандал, причиной которого послужила песня Валерия Меладзе. Свое возмущение высказал тренер спортсменов Милтон Хейг, а также капитан команды Джаба Брегвадзе. Критика прозвучала в адрес организаторов Кубка мира по регби.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 19:08, Вашингтон
Политика
В Кремле назвали условия публикации стенограмм бесед Путина и Трампа
Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Шифф ранее дал интервью телеканалу NBC, в котором объяснил намерения эти демократов "необходимостью обеспечить национальную безопасность США и выяснить, подрывал ли президент Трамп во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, безопасность США, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании".
ТАСС 09:21
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК 11:28
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Якутия 24 03:10
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Происшествия
На Сахалине 15-летняя воспитанница интерната умерла от ожогового шока
15-летняя воспитанница дома-интерната умерла от ожогового шока в одной из больниц Сахалина.
РЕН ТВ 18:11
Происшествия
Судебная экспертиза: Хачатурян нанес тяжкий вред здоровью дочерей
Паршин добавил, что эксперты определили вред, нанесенный здоровью сестер, как тяжкий.
Московский Комсомолец 16:27
Шоу-бизнес
Нарколог оценил видео задержания Бочкаревой с кокаином
Врач-нарколог Алексей Казанцев отреагировал на видео с задержанием актрисы Натальей Бочкаревой.
Газета.Ru 16:26
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Армия и оружие
Разгром ракетами ополченцев Донбасса позиций украинских военных попал на видео
В интернете появилось видео, на котором запечатлен разгром противотанковыми ракетами позиций Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий в Донбассе.
Аргументы недели вчера в 09:52
Авто
Новый купе-кроссовер Volkswagen впервые заметили на тестах
Компания Volkswagen приступила к тестам нового бюджетного купе-кроссовера, созданного бразильским подразделением марки для глобального рынка.
Автоновости дня 05:04
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года
С 1 октября в России вступают в силу новые законы и правила.
Вести.Ru 17:27
Общество
В Москве начался митинг в защиту фигурантов дел о протестах
В Москве, на проспекте Академика Сахарова, начался согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов «московского дела», передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:09
Армия и оружие
Армия РФ получила модернизированные танки Т-90М
Новый вид техники начал поступать на вооружение в Минобороны России. Армия РФ стала приобретать модернизированные танки Т-90М.
NewInform 03:13
Космос
У странной звезды Табби обнаружили 21 аналог
Ученые считали, что эта необычно мерцающая звезда не имеет аналогов во Вселенной, но статья, опубликованная в издании The Astrophysical Journal Letter, показывает, что это вовсе не так.
Naked Science 11:26
Культура
На пост Марка Захарова попросили назначить директора «Ленкома»
Коллектив «Ленкома» обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить художественным руководителем театра его директора Марка Варшавера, сообщил глава общественного объединения «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, передает «РИА Новости».
РБК 17:26
Наука
Ученые выяснили, что препятствует появлению рака
Ученые из университета Ливерпуля установили неожиданную закономерность. В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака.
Территория новостей 28 сентября в 10:36
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Мессенджер WhatsApp после 1 февраля 2020 года прекратит работать на смартфонах с операционными системами Android 2.3.7 Gingerbread, iOS 8 и ниже.
Известия 18:35
Общество
Внутренние авиарейсы в обход Москвы с 1 октября облагаются нулевым НДС
Внутренние авиаперевозки в обход Москвы и Московской области с 1 октября облагаются нулевым НДС — принятый ранее закон вступает в силу с началом нового налогового периода (четвёртого квартала года) для этого налога.
ПРАЙМ 17:17
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика
Рейсы МАУ в Алматы оказались убыточными из-за облета России
«Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев — Алматы — с 5 ч 20 мин до 6 ч 35 мин — и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», — говорится в сообщении.
Украина.ру 08:27
Футбол
Тарибо Уэст заявил, что ушел из «Милана» из-за мафии
Бывший защитник сборной Нигерии Тарибо Уэст заявил, что покинул «Милан» в 2000 году из-за давления мафии.
Спорт-Экспресс 17:49
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
В зону боевых действий в Донбассе приезжают граждане разных стран мира, чтобы воевать на стороне Украины, заявил командир формирования «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили 29 сентября в интервью телеканалу ObozTV.
REGNUM 01:53
Общество
Рената Литвинова приняла участие в Неделе моды в Париже
Знаменитость приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 16:30