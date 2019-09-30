Сборная Грузии по регби инициировала скандал, причиной которого послужила песня Валерия Меладзе. Свое возмущение высказал тренер спортсменов Милтон Хейг, а также капитан команды Джаба Брегвадзе. Критика прозвучала в адрес организаторов Кубка мира по регби.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Политика «Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.

Музыка Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.

Здоровье Медведев подписал документ о выделении 7,8 млрд руб. клинике Мешалкина Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 26 сентября подписал постановление о выделении субсидии в размере 7,8 млрд руб. на реконструкцию и развитие клиники Мешалкина.

Общество В России вступил в силу запрет на размещение хостелов в жилых домах Законом вносится поправка в Жилищный кодекс, в соответствии с которой с 1 октября "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

Общество В центре Блохина уволили и.о. завотделения Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н. Н. Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.

Здоровье В Балашихинском роддоме родился малыш весом 5,5 килограммов В Балашихинский роддом поступила 31-летняя беременная женщина с активной родовой деятельность.

Политика Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).

Политика Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».

Политика США расширили санкционные списки россиян США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.

Наука Определена мощность укуса тираннозавра Ученые опубликовали в журнале The Anatomical Record исследование, посвященное анатомии тираннозавра — обладателя самого мощного укуса среди всех наземных животных.

Политика В Германии обвинили Зеленского в оскорблении Меркель Немецкий еженедельник Der Spiegel в воскресенье, 29 сентября, написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Политика Грета Тунберг приглашена в Госдуму Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.

Недвижимость Сбербанк снизит ставки по ипотеке Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Кино Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.

Гаджеты Память Intel Optane DC предлагает первому игроку приготовиться Источник изображения: PC Watch Этот же источник публикует некоторые результаты тестирования модулей Optane DC в пакете приложений SPECworkstation 3.0.1 в сравнении с твердотельным накопителем Intel 760p, в отдельных случаях преимущество первых достигает десятикратной величины.

Гаджеты Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha В видео показали содержимое упаковки, в том числе там оказался и чехол.

Гаджеты 33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10 До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

Общество В России введен новый документ для приема на работу Привычная всем зеленая карточка СНИЛС перестает быть актуальной. Электронный СНИЛС стал официальным документом для трудоустройства.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Футбол Мамаев рассказал жене о жизни в колонии Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.