Футбол
Актуальные НовостиСборная Грузии по регби устроила скандал из-за песни Валерия Меладзе
Сборная Грузии по регби инициировала скандал, причиной которого послужила песня Валерия Меладзе. Свое возмущение высказал тренер спортсменов Милтон Хейг, а также капитан команды Джаба Брегвадзе. Критика прозвучала в адрес организаторов Кубка мира по регби.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 23:45, Вашингтон
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Здоровье
Медведев подписал документ о выделении 7,8 млрд руб. клинике Мешалкина
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 26 сентября подписал постановление о выделении субсидии в размере 7,8 млрд руб. на реконструкцию и развитие клиники Мешалкина.
РБК Новосибирск 11:24
Общество
В России вступил в силу запрет на размещение хостелов в жилых домах
Законом вносится поправка в Жилищный кодекс, в соответствии с которой с 1 октября "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".
Интерфакс 17:01
Общество
В центре Блохина уволили и.о. завотделения
Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н. Н. Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК 23:09
Кино
Дэниел Крейг отметил завершение съемок в фильмах о Джеймсе Бонде
РИА Новости 08:14
Здоровье
В Балашихинском роддоме родился малыш весом 5,5 килограммов
В Балашихинский роддом поступила 31-летняя беременная женщина с активной родовой деятельность.
Министерство здравоохранения МО 07:07
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Политика
Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского
Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 21:14
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Армия и оружие
Сирийские ВВС «утюжат» город Кабани на северо-востоке Латакии
Сирийские ВВС продолжили свою воздушную кампанию над местностью на северо-востоке провинции Латакия.
REGNUM 06:36
Наука
Определена мощность укуса тираннозавра
Ученые опубликовали в журнале The Anatomical Record исследование, посвященное анатомии тираннозавра — обладателя самого мощного укуса среди всех наземных животных.
Дилетант 07:15
Политика
В Германии обвинили Зеленского в оскорблении Меркель
Немецкий еженедельник Der Spiegel в воскресенье, 29 сентября, написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 04:56
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru 21:43
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец 12:47
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru 11:40
Гаджеты
Память Intel Optane DC предлагает первому игроку приготовиться
Источник изображения: PC Watch Этот же источник публикует некоторые результаты тестирования модулей Optane DC в пакете приложений SPECworkstation 3.0.1 в сравнении с твердотельным накопителем Intel 760p, в отдельных случаях преимущество первых достигает десятикратной величины.
3DNews 11:12
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
В видео показали содержимое упаковки, в том числе там оказался и чехол.
Газета DAILY 28 сентября в 12:56
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Общество
В России введен новый документ для приема на работу
Привычная всем зеленая карточка СНИЛС перестает быть актуальной. Электронный СНИЛС стал официальным документом для трудоустройства.
НДН.инфо вчера в 21:31
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Футбол
Мамаев рассказал жене о жизни в колонии
Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Lenta.ru 09:07
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Армия и оружие
Российская армия получила новые модернизированные танки Т-90М
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, об этом рассказал главнокомандующий Сухопутных войск России Олег Салюков, передает "Красная звезда".
РЕН ТВ вчера в 17:50