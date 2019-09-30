Футбол
Актуальные НовостиСборная Грузии по регби устроила скандал из-за песни Валерия Меладзе
Сборная Грузии по регби инициировала скандал, причиной которого послужила песня Валерия Меладзе. Свое возмущение высказал тренер спортсменов Милтон Хейг, а также капитан команды Джаба Брегвадзе. Критика прозвучала в адрес организаторов Кубка мира по регби.
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Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 11:26, Вашингтон
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами
Московский Комсомолец 05:27
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Политика
Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
РБК 09:24
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Политика
В Париже простились с Жаком Шираком
В парижской церкви Сен-Сюльпис простились с экс-президентом Франции Жаком Шираком, который скончался 26 сентября.
RT на русском 11:04
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Кино
Минкультуры опубликует данные о тратах на господдержку кино
Стоит отметить, что в базе данных уже опубликована информация о 520 кинопроектах 255 компаний.
RuNews24.ru 10:55
Политика
В МИД обвинили США в развязывании визовой войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" обвинил Соединенные Штаты в развязывании визовой войны.
Ruposters.ru 07:38
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Авто
Mitsubishi Pajero Sport в стиле «Терминатора» появился в России
Дилеры Mitsubishi в России 1 октября начнут продажи новой лимитированной серии внедорожника Pajero Sport, созданной по мотивам фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Автоновости дня 04:23
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Авто
Новое поколение Skoda Octavia дебютирует 11 ноября
Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.
32CARS.ru 06:44
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Футбол
Магнуссон прокомментировал свой гол, забитый в стиле Ибрагимовича
Защитник московского ЦСКА и сборной Исландии Хердур Магнуссон высказался после победы над екатерибургским "Уралом" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 23:58
Общество
Детские онкологи центра Блохина грозят уволиться в полном составе
Наталья Субботина рассказала, что под давлением руководства уже уволились ряд врачей, в том числе профессор Георгий Менткевич, который основал первое в России отделение трансплантации костного мозга.
Газета.Ru 11:01
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru вчера в 02:07
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Политика
США ввели санкции в отношении двух россиян и трех компаний
Ранее Минфин США ввел санкции в отношении троих россиян, пяти судов и одной российской компании из-за нарушения санкционного режима против Сирии.
Коммерсантъ 10:55
Космос
Учёный надеется создать космический корабль со сверхсветовой скоростью
Мексиканский учёный Мигель Алькубьерре надеется, что уже в скором будущем удастся создать космический корабль со сверхсветовой скоростью.
HotGeo 07:48
Шоу-бизнес
Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами
Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
РИА Новости 08:42
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Происшествия
Рабочего подозревают в изнасиловании женщины и ее ребенка в столичной квартире
Московские оперативники проверяют информацию об изнасиловании 48-летней женщины и ее семилетнего сына рабочим, который делал ремонт в квартире пострадавших.
Москва 24 04:28
Наука
Старые воробьи обошли молодых по количеству сперматозоидов
Немецкие ученые выяснили, что старые самцы воробьев оказываются плодовитее, чем молодые, из-за большего количества сперматозоидов, которые могут достичь яйцеклетки: у старых птиц их оказалось втрое больше.
N+1 10:14
Шоу-бизнес
Режиссер сериала «Счастливы вместе» не верит в задержание Бочкаревой
Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на сообщение о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с запрещёнными веществами в трусах.
Аргументы недели вчера в 07:27
Авто
Suzuki привезет на автосалон в Токио концепт Hustler
Серийный Hustler, как ожидается, практически полностью будет повторять концепт-кар.
CarsWeek.ru 07:29
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02