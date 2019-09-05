Футбол
РИА НовостиСборная Грузии сыграла вничью с Южной Кореей, Ананидзе забил гол
Футбольные сборные Южной Кореи и Грузии сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Грузии отличились полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе (40-я минута) и Георгий Квилитая (90-я).
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Цена нефти превысила $62 за баррель
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Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены
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В афганской провинции Баглан началась операция по уничтожению боевиков
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