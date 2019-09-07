Футбол
Спорт-ЭкспрессСборная Исландии победила Молдавию
В отборочном матче Евро-2020 сборная Исландии принимала Молдавию. Хозяева одержали победу со счетом 3:0. Исландцы одержали четвертую победу в пяти турах и вышли на первое место в группе.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:39, Вашингтон
Единоборства
Бой Сергей Ковалев – Сауль Альварес пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе
Sports.ru вчера в 20:41
Финансы
Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару
Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Российская газета вчера в 23:00
Теннис
Теннис: Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
В финале US Open, который пройдет в воскресенье, он встретится с Даниилом Медведевым.
ДВ-РОСС вчера в 05:47
Происшествия
За ночь в Петербурге сгорели два балкона
Форпост Северо-Запад 01:55
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии
На первый тур выборов президента Абхазии, который прошел 25 августа, прибыло рекордное число наблюдателей - более 60, в том числе из Германии, Китая и Турции, власти которых не признают независимость республики.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Единоборства
Макгрегор попросил организовать его бой с Хабибом в Москве
Ирландский боец Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Матч ТВ вчера в 19:22
Политика
В Петербурге начались выборы губернатора
8 сентября в России проходит единый день голосования. В Петербурге с 8:00 по мск открылись избирательные участки.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:09
Политика
В Бурятии проверяют информацию о подкупе избирателей
В столице Бурятии Улан-Удэ проверяют информацию о подкупе на 28 округе.
REGNUM 02:03
Происшествия
В Омске восстановили подачу электричества после крупной аварии
В Омске восстановлено электроснабжение кировского округа, нарушенное около полуночи из-за непогоды.
Российская газета 02:26
Политика
В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут
Почти 5% электронных избирателей проголосовали на выборах в Мосгордуму за первые 15 минут, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
РИА Новости 02:03
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru вчера в 11:59
Культура
Бегбедер поспорил с Мединским о комиксах
Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что комиксы нужны тем, «кто плохо умеет читать».
Культуромания вчера в 10:05
Происшествия
«Его чинили пилоты»: пассажир «Уральских авиалиний» заявила о проблеме с бортом, летевшим из Италии
Екатеринбург Онлайн 02:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова болезненно восприняла новость о том, что Анастасия Костенко второй раз станет мамой.
StarHit.ru вчера в 14:30
Армия и оружие
ВСУ нанесли удар по югу ДНР: В Коминтерново горит дом
Напомним, ВСУ 11 раз за сутки обстреляли ДНР. Сегодня утром ВСУ нанесли минометный удар по Горловке.
ИА Новороссия вчера в 12:55
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru 06 сентября в 17:36
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Политика
Явка на 10 утра на выборах в Челябинской области составила 5,67%
Явка по состоянию на 10 утра на муниципальных и губернаторских выборах в Челябинской области превысила явку на аналогичных выборах 2014 года и составила 5,67%, сообщил журналистам председатель областного избиркома Сергей Обертас.
ТАСС 02:11
Политика
ЦИК не нашел серьезных нарушений во время дня тишины перед выборами
ЦИК не получил жалоб на серьезные нарушения в день тишины перед выборами в России.
ТАСС 01:30
Политика
Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании
Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании Проукраинский крымский активист Владимир Балух, прилетевший в результате обмена в Киев, рассказал, что в России отказался писать прошение о помиловании.
Медиазона вчера в 08:07
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Общество
Памятные мероприятия пройдут в Петербурге в годовщину начала блокады
Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала блокады Ленинграда, пройдут в воскресенье в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 17:20
Гаджеты
Вице-президент Xiaomi анонсировал флагман Redmi K30 с поддержкой 5G
Что же касается платформы, то скорее всего Redmi K30 будет построен на анонсированной вчера SoC Snapdragon 7 Series 5G.
iXBT.com вчера в 05:41
Авто
Составлен ТОП-5 наиболее распространённых проблем с автомобилем
В большинстве случаев индикатор сигнализирует о залитом в бак топливе низкого качества, но есть вероятность и более серьёзных проблем.
Актуальные Новости 02:30
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на российский газ
Москва с 1 октября даст Кишиневу скидку на газ, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
Газета.Ru вчера в 15:48
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 01:15