Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСборная Исландии победила Молдавию

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В отборочном матче Евро-2020 сборная Исландии принимала Молдавию. Хозяева одержали победу со счетом 3:0. Исландцы одержали четвертую победу в пяти турах и вышли на первое место в группе.
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