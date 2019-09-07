Футбол
Спорт-ЭкспрессСборная Исландии победила Молдавию
В отборочном матче Евро-2020 сборная Исландии принимала Молдавию. Хозяева одержали победу со счетом 3:0. Исландцы одержали четвертую победу в пяти турах и вышли на первое место в группе.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 20:27, Вашингтон
Политика
В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.
РЕН ТВ 15:52
Энергетика
«Дочка» «Газпром нефти» временно сократила поставки авиатоплива сербским аэропортам
Дочерняя компания "Газпром нефти" - "Нефтяная индустрия Сербии (NIS)" - временно сократила поставку авиационного топлива аэропортам Сербии.
ТАСС 11:39
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Коммерсантъ 05:28
Политика
Захарова назвала важным шагом обмен между Россией и Украиной
Обмен гражданами между Россией и Украиной состоялся несмотря на провокации и объективные трудности.
Телеканал 360° 06:46
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru 18:30
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 08:54
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Наука
Добровольная пробежка спасла мышей от лишних мутаций в митохондриальной ДНК
Мыши-мутаторы обычно накапливают гораздо больше мутаций в митохондриальной ДНК, чем мыши дикого типа, но оказалось, что им может помочь бег в колесе.
N+1 вчера в 11:26
Армия и оружие
Украина поставила Марокко комплекс борьбы с БЛА «Буковель-AD»
В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.
Военное обозрение 11:51
Наука
Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции
Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.
Ugpressa.ru 04 сентября в 23:23
Авто
Названы особенности автомобиля Ravon R2
Новый автомобиль вышедший из-под рук белорусского автопрома Ravon R2 является самым бюджетным в своем классе.
SpeedMe 13:25
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Футбол
Чорлука получил травму в товарищеском матче «Локомотива»
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука травмировался в товарищеском матче железнодорожников против юрмальского «Спартака» (2:0).
Sport24.ru 11:16
Политика
В Хабаровском крае началось голосование на выборах депутата Госдумы
Голосование началось в Хабаровском крае, где проходят выборы депутата Государственной думы, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.
ТАСС 18:04
Авто
В Сети появилась информация об уникальном ЗАЗ-970 «Точило»
Яркий пример – грузовичок ЗАЗ-970 «Точило» вагонной компоновки, созданный на базе «Запорожца» в 1962 году.
Автоновости дня 00:21
Футбол
Эндрю Робертсон: «Россия – очень хорошая команда, поэтому у них все так хорошо с результатами»
Беспокойство вызывает то, как далеко мы отстали от России.
Sports.ru 16:03
Общество
Памятные мероприятия пройдут в Петербурге в годовщину начала блокады
Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала блокады Ленинграда, пройдут в воскресенье в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 17:20
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
РИА Новости 04:40
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика
В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru 19:55
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Политика
Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК 18:40
Наука
Древнее глобальное потепление было вызвано изменением орбиты Земли
Древнее глобальное потепление, известное как палеоцен-эоценовый термический максимум, могло быть спровоцировано изменением земной орбиты.
Planet Today 05 сентября в 06:19