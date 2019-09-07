Футбол
ЧемпионатСборная Испании разгромила Фарерские острова в отборе Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эль-Молинон»
Родриго Морено
|13′
Тьяго Алькантара
|44′
Родриго Морено
|50′
|55′
Рогви Бальдвинссон
Андреас Эриксен
Микель Ойарсабаль
Пако Алькасер
|61′
|65′
Йоуан Суимун Эдмундссон
Кай Лео Барталсстову
Сусо
Пабло Сарабия
|68′
Серхио Рамос
|73′
Серхио Рамос
Унаи Нуньес
|84′
|87′
Клеминт Ольсен
Магнус Эгильссон
Пако Алькасер
|90′
Пако Алькасер
|90′+3′
Испания
Расстановка 4‑3‑3
1
Де Хеа
2
Карвахаль
20
Нуньес
4
Эрмосо
14
Гайя
10
Алькантара
16
Эрнандес
21
Парехо
7
Сарабия
19
Родриго
2 ×
9
Алькасер
2 ×
1
Нильсен
5
Ватнсдаль
4
Грегерсен
15
Эриксен
10
Ватнхамар
8
Ольсен
6
Ханссон
3
Давидсен
7
Барталсстову
2
Эгильссон
20
Бьярталуйд
Фарерские острова
Расстановка 3‑4‑3
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании обыграла команду Фарерских островов со счётом 4:0. Встреча состоялась в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон». Обслуживал матч польский арбитр Кшиштоф Якубик. Счёт был открыт на 13-й минуте.
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Отбор на Евро-2020. Испания разгромила Фареры, Швеция и Дания поделили очки
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