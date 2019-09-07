В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании обыграла команду Фарерских островов со счётом 4:0. Встреча состоялась в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон». Обслуживал матч польский арбитр Кшиштоф Якубик. Счёт был открыт на 13-й минуте.

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