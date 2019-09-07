Футбол

ЧемпионатЧемпионатСборная Испании разгромила Фарерские острова в отборе Евро-2020

Испания — Фарерские острова
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эль-Молинон»
Родриго Морено
13′
Тьяго Алькантара
44′
Родриго Морено
50′
55′
Рогви Бальдвинссон
Андреас Эриксен
Микель Ойарсабаль
Пако Алькасер
61′
65′
Йоуан Суимун Эдмундссон
Кай Лео Барталсстову
Сусо
Пабло Сарабия
68′
Серхио Рамос
73′
Серхио Рамос
Унаи Нуньес
84′
87′
Клеминт Ольсен
Магнус Эгильссон
Пако Алькасер
90′
Пако Алькасер
90′+3′
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании обыграла команду Фарерских островов со счётом 4:0. Встреча состоялась в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон». Обслуживал матч польский арбитр Кшиштоф Якубик. Счёт был открыт на 13-й минуте.
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