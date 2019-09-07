В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании обыграла команду Фарерских островов со счётом 4:0. Встреча состоялась в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон». Обслуживал матч польский арбитр Кшиштоф Якубик. Счёт был открыт на 13-й минуте.

Все про Спорт ру

Политика Действующие главы регионов лидируют на выборах губернаторов В Забайкальском крае — Александр Осипов получает почти 90% после обработки 92%.

Политика Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2» Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.

Происшествия Машина сбила инвалида на коляске в центре Москвы В центре Москвы автомобиль сбил инвалида-колясочника, который пересекал дорогу в неположенном месте.

Политика Собянин заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.

Политика Депутат-единоросс Мусорин переизбрался в гордуму Читы от Северного Действующий депутат гордумы Читы от «Единой России» Алексей Мусорин 8 сентября переизбрался по одномандатному округу №2 «Северный», сообщается в ГАС «Выборы».

Политика Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.

Политика Биль об отсрочке Brexit вступит в силу в Великобритании В понедельник, 9 сентября, королева Великобритании Елизавета II должна подписать законопроект, обязывающий кабмин страны запросить у Брюсселя 3-месячную отсрочку Brexit и не позволяющий осуществить эту процедуру без сделки с Евросоюзом.

Здоровье Врачи рассказали об опасности народной медицины Народная медицина является популярным способом лечения многих болезней у россиян.

Технологии Как менеджеры проектов в ЦОДах становятся универсальными бойцами Как получилось, что ЦОДы, еще совсем недавно сложные по начинке, но простые по функциональности "шкафы с железом", начали вести клиентские проекты и открывать позиции менеджеров проектов, рассказывает руководитель группы управления проектами в Санкт-Петербурге компании Linxdatacenter Евгений Макарин.

Происшествия В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.

Политика Протестующие в Гонконге собираются прийти сегодня к консульству США Как передает агентство Reuters, сейчас тысячи демонстрантов поют американский гимн и размахивают флагами США на улицах Гонконга.

Политика Вице-премьер Чехии выступил против демонтажа памятника Коневу Ранее президент Чехии Милош Земан рекомендовал властям столицы сохранить памятник маршалу Коневу.

Происшествия Неизвестные избили сотрудников московского магазина Неизвестные избили сотрудников магазина на Братиславской улице в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.

Здоровье Терапевт назвала скрытые причины отечности Если человек не злоупотребляет солью и воздерживается от жидкостей на ночь, но утром все равно выглядит отечным, причиной этому могут быт скрытые от глаз процессы.

Политика Во всей России стартовал Единый день голосования В рамках Единого дня голосования выборы разного уровня пройдут в 85 субъектах России.

Кино Евгения Милова о светской жизни Евгения Милова о светской жизни На прошлой неделе в Москву вернулись не только школьники, но и активная светская жизнь.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье 7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.