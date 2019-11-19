Футбол

ЧемпионатЧемпионатСборная Испании разгромила Румынию в матче отбора Евро-2020

Испания — Румыния
5 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Фабиан Руис
8′
Серджи Бускетс
25′
Жерар Морено
33′
37′
Ионуц Неделчару
Жерар Морено
43′
Адриан Рус
45′+1′
56′
Флоринел Коман
Александру Митрицэ
Жерар Морено
Микель Ойарсабаль
56′
Серхио Рамос
Рауль Альбиоль
62′
65′
Разван Марин
Александру Чикалдау
Санти Касорла
Пако Алькасер
67′
73′
Янис Хаджи
Дан Нистор
Микель Ойарсабаль
90′+2′
В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании принимала национальную команду Румынии. Встреча состоялась на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
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