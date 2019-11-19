Футбол

Матч ТВМатч ТВСборная Испании разгромила Румынию в отборочном матче Евро-2020

Испания — Румыния
5 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Фабиан Руис
8′
Серджи Бускетс
25′
Жерар Морено
33′
37′
Ионуц Неделчару
Жерар Морено
43′
Адриан Рус
45′+1′
56′
Флоринел Коман
Александру Митрицэ
Жерар Морено
Микель Ойарсабаль
56′
Серхио Рамос
Рауль Альбиоль
62′
65′
Разван Марин
Александру Чикалдау
Санти Касорла
Пако Алькасер
67′
73′
Янис Хаджи
Дан Нистор
Микель Ойарсабаль
90′+2′
В группе F отборочного этапа к Евро-2020 прошли заключительные матчи. Сборная Испании в Мадриде разгромила команду Румынии со счетом 5:0. Испанцы четыре гола забили еще в первом тайме.
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