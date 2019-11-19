В группе F отборочного этапа к Евро-2020 прошли заключительные матчи. Сборная Испании в Мадриде разгромила команду Румынии со счетом 5:0. Испанцы четыре гола забили еще в первом тайме.

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.

Общество В Турции достроен конкурент «Турецкого потока» Транспортная мощность первой фазы – до 16 млрд куб. м газа в год, из которых 6 млрд предполагается поставлять на рынок Турции и еще 10 млрд по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в сторону Италии.

Общество «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа «Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

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Политика Протестующим нашли лагеря подготовки Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложили разработать законопроект, который вводит уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в так называемых лагерях для подготовки организаторов протестных акций.

Технологии WhatsApp используют для взлома телефона В сети появилась информация о том, как хакеры могут использовать приложение WhatsApp для того, чтобы взломать и получить доступ к телефону жертвы.

Гаджеты Samsung снизит стоимость смартфонов Samsung хочет передать пятую часть производства сторонним организациям в Китае.

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