Сборная Испании по футболу упустила победу над командой Норвегии на последних минутах матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра состоялась на поле стадиона «Уллевол» в Осло и закончилась с ничейным счётом 1:1. Счет в матче открыл на 47-й минуте испанский хавбек Сауль.

Сборная Испании упустила победу в матче отбора на Евро-2020

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