Футбол
REGNUMСборная Испании упустила победу в матче отбора на Евро-2020
Ховард Нордтвейт
Эвен Ховланд
|30′
|35′
Родриго Морено
Джошуа Кинг
|42′
|47′
Сауль Ньигес
|61′
Серджи Бускетс
Стефан Юхансен
Александр Сёрлот
|63′
|64′
Дани Себальос
Санти Касорла
|78′
Микель Ойарсабаль
Родри Эрнандес
|81′
Серхио Рамос
|81′
Фабиан Руис
Маркус Хенриксен
Бйорн Маарс Йонсен
|83′
|88′
Хуан Бернат
Иньиго Мартинес
|90′+3′
Кепа Аррисабалага
Джошуа Кинг
|90′+4′
Норвегия
Расстановка 4‑4‑2
1
Ярстейн
14
Элабделлауи
5
Ховланд
3
Айер
2
Алеэсами
9
Сёрлот
15
Берге
21
Йонсен
18
Сельнэс
20
Эдегор
7
Кинг
13
Аррисабалага
22
Навас
3
Альбиоль
15
Рамос
4
Мартинес
17
Руис
5
Бускетс
8
Сауль
19
Родриго
16
Эрнандес
20
Касорла
Испания
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Испании по футболу упустила победу над командой Норвегии на последних минутах матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра состоялась на поле стадиона «Уллевол» в Осло и закончилась с ничейным счётом 1:1. Счет в матче открыл на 47-й минуте испанский хавбек Сауль.
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Прогноз и ставка на матч Норвегия - Испания, 7-й тур квалификации чемпионата Европы 2020
ODDS.ru11 октября в 08:29
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